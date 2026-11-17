Нападник міланського «Інтера» Лаутаро Мартінес відновив заняття в загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Аргентинець відновився після травми підколінного сухожилля. Він пропустив сім поєдинків «нерадзуррі» в усіх турнірах. Також Мартінес не поїхав до табору збірної Аргентини.

Форвард зможе отримати ігровий час у прийдешніх матчах «Інтера». Зокрема, 22 листопада підопічні Крістіана Ківу протистоятимуть «Аталанті» з Бергамо в Серії A, а 25 листопада зустрінуться з німецьким «Штутгартом» у Лізі чемпіонів. У лазареті міланців залишаються два нападники – Маркус Тюрам і Анж-Йоан Бонні.

Мартінес у нинішньому сезоні провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і один асист. Контракт аргентинського форварда з «Інтером» розрахований до літа 2029 року.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.