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«Мілан» знайшов спонсора на півмільярда доларів – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» знайшов спонсора на півмільярда доларів – ЗМІ
Нова угода покращить становище гранда
фото: ФК «Мілан»

«Россонері» відновлять співпраці з колишнім технічним партнером

Італійський «Мілан» домовився про багаторічний контракт із німецькою компанією adidas. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Бренд стане технічним спонсором «россонері» в 2028 році. Угода на 500 млн євро буде розрахована на 10 років. Італійський гранд отримуватиме 50 млн щосезону.

Наразі «Мілан» грає в екіпіруванні від іншої німецької компанії – Puma. У 2022 році сторони пролонгували договір на шість сезонів. За його умовами «россонері» отримують 30 млн євро щороку.

«Мілан» виступав у формі від adidas у 1998-2018 роках. Також постачальником італійського гранда були місцеві виробники Lotto та Kappa. Екіпірування adidas «россонері» використовували недовго використовували наприкінці 70-х і на початку 90-х.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол Серія А ФК Мілан

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