«Ювентус» надіслав запит щодо купівлі форварда збірної Італії – джерело

Італійський гранд прагне підсилити атакувальну лінію

Нападник «Аталанти» з Бергамо Джанлука Скамакка став трансферною ціллю туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Стара синьйора» нібито контактувала з бергамасками щодо переходу. У підписанні Скамакки зацікавлений генеральний директор «Юве» Джованні Карневалі. Вони разом працювали в італійському «Сассуоло».

Скамакка проводить четвертий поспіль сезон у складі «Аталанти». Його актуальний статус у лавах «Богині» – резервіст. Здебільшого тренерський штаб бергамасків покладається на нього в кубкових турнірах.

У нинішній кампанії Скамакка зіграв 12 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи. Контракт нападника з «Аталантою» розрахований до літа 2028 року.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.