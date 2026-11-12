«Мілан» накинув оком на бомбардира «Брюгге» – ЗМІ

«Россонері» шукають підсилення атакувальної лінії команди

Форвард бельгійського «Брюгге» Ніколо Тресольді потрапив до сфери зацікавлень італійського «Мілана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Россонері» поповнили список претендентів на італо-німецького нападника. У підписанні Тресольді особисто зацікавлений власник клубу Джеррі Кардінале. Італійський гранд має козир у потенційних перемовинах – уродженець Кальярі з дитинства вболіває за «Мілан».

Утім, інтерес до бомбардира також проявляють англійські клуби та мюнхенська «Баварія». Перед трансфером «россонері» доведеться гарантувати Тресольді роль основного форварда. «Брюгге» вимагатиме за нападника щонайменше 60 млн євро.

Тресольді в нинішньому сезоні провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів. Контракт ексфутболіста молодіжної збірної Німеччини з «чорно-синіми» розрахований до літа 2029 року.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.