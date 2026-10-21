У 45 матчах цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів команди забили 187 голів

Середня результативність у сезоні 2026/27 у Лізі чемпіонів є найвищою за останні 66 років проведення турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

У 45 матчах цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів команди забили 187 голів. Середня результативність складає 4,2 м'ячі за зустріч.

Востаннє такий показник було зафіксовано у сезоні 1959/60, коли турнір носив назву Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.