Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Ліга чемпіонів: середня результативність у сезоні 2026/27 є найвищою за 66 років

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ліга чемпіонів: середня результативність у сезоні 2026/27 є найвищою за 66 років
Цьогорічна Ліга чемпіонів радує вболівальників кількістю забитих голів

У 45 матчах цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів команди забили 187 голів

Середня результативність у сезоні 2026/27 у Лізі чемпіонів є найвищою за останні 66 років проведення турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

У 45 матчах цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів команди забили 187 голів. Середня результативність складає 4,2 м'ячі за зустріч.

Востаннє такий показник було зафіксовано у сезоні 1959/60, коли турнір носив назву Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: футбол Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Дуран став одним з головних героїв матчу для «Бенфіки»
Два однофамільці Дурани забили одне одному в матчі «Бенфіки» та «Селтіка» у Лізі Європи
16 жовтня, 00:08
Норвежець виступає за «Манчестер Сіті» з літа 2022 року
Перевершив Мессі та Роналду: Голанд встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів
15 жовтня, 18:50
«Реал» Моурінью здобув яскраву перемогу
«Реал» вирвав перемогу в «Роми» в матчі Ліги чемпіонів із сімома голами Реклама
15 жовтня, 00:09
Житомиряни виграли шість із семи поєдинків УПЛ
«Буковина» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч восьмого туру УПЛ Реклама
11 жовтня, 13:45
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
6 жовтня, 18:19
Гаррі Кейн продовжить виступи в Бундеслізі
Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело
6 жовтня, 15:21
«Пивовари» незабаром поїдуть до Львова
«Шахтар» і «Оболонь» провели нестандартний обмін
1 жовтня, 17:20
Містяни є діючим віцечемпіоном АПЛ
«Манчестер Сіті» прокоментував звинувачення АПЛ у порушенні фінансових правил ліги
29 вересня, 22:22
Наступну гру Україна зіграє у п'ятницю, 25 вересня, проти збірної Франції
Юнацька збірна України з футболу з поразки розпочала виступи на турнірі у Франції
23 вересня, 20:48

Футбол

Скандальний нападник «Славії» показав непристойний жест судді
Скандальний нападник «Славії» показав непристойний жест судді
«Баварія» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Баварія» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: середня результативність у сезоні 2026/27 є найвищою за 66 років
Ліга чемпіонів: середня результативність у сезоні 2026/27 є найвищою за 66 років
Один з лідерів «Шахтаря» Аліссон поділився налаштуванням на гру з «Інтером»
Один з лідерів «Шахтаря» Аліссон поділився налаштуванням на гру з «Інтером»
«Інтер» – «Шахтар»: де дивитися гру третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Шахтар»: де дивитися гру третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua