Два однофамільці Дурани забили одне одному в матчі «Бенфіки» та «Селтіка» у Лізі Європи

Незвична подія сталася у центральному матчі дня для українських вболівальників

У матчі другого туру Ліги Європи УЄФА між португальською «Бенфікою» та шотландським «Селтіком» головною родзинкою протистояння стала унікальна дуель колумбійських однофамільців Джона та Каміло Дуранів. Про це повідомляє «Главком».

Незвичайний збіг обставин

Поєдинок запам'ятався яскравим заочним протистоянням двох Дуранів, які по черзі розписалися у воротах суперників. У складі португальського клубу героєм першого тайму став Джон Дуран, який розпочав розгром уже на четвертій хвилині, впевнено реалізувавши пенальті, а на 36-й хвилині оформив дубль, холоднокровно пробивши в нижній кут і зробивши рахунок розгромним.

Шотландський колектив відповів по перерві, коли інший представник Колумбії, Каміло Дуран, на 63-й хвилині відзначився ефектним ударом головою після навісу партнера, зумівши скоротити відставання своєї команди. Попри цей гол та загалом чималу активність шотландців на полі, де також надійно зіграв український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін, матч завершився впевненою перемогою «Бенфіки» з рахунком 4:1.

Хід матчу

«Бенфіка» з Анатолієм Трубіним і Георгієм Судаковим у стартовому складі активно розпочала матч проти «Селтіка» та вже на четвертій хвилині заробила пенальті. Його Джон Дуран упевнено реалізував, відкривши рахунок у матчі. Шотландці ж відповіли небезпечними атаками: Каспер Гег і Міка Баур змусили Трубіна продемонструвати реакцію, проте український голкіпер упорався з обома ударами.

Після активного старту суперника португальці поступово взяли гру під контроль і почали частіше загрожувати воротам Сінісало. На 23-й хвилині Джанлука Престіанні виконав поперечну передачу на Александера Ба, який одним дотиком обробив м'яч і пробив у нижній кут, подвоївши перевагу. «Селтік» намагався відповідати, але його атакам бракувало точності, а на 28-й хвилині господарям не пощастило: спочатку Гег влучив у стійку, а після добивання Дурана м'яч потрапив у поперечину.

Наприкінці першої половини «Бенфіка» продовжила нарощувати перевагу. На 36-й хвилині Престіанні знайшов передачею Джона Дурана, який холоднокровно пробив у нижній кут і зробив рахунок 3:0. Попри це, Трубін до перерви теж не залишався без роботи: на 44-й хвилині він урятував команду після потужного удару Кірана Тірні.

Після перерви «Селтік» спробував повернутися в гру та створив кілька моментів біля воріт Трубіна. На 50-й хвилині український голкіпер упорався з ударом Хайссема Хассана, а за дві хвилини Каллум Османд пробив вище воріт із перспективної позиції. «Бенфіка» також не відмовлялася від атак: Судаков після прострілу завдав удару зблизька, але захисник заблокував м'яч.

На 56-й хвилині Трубін знову врятував португальців, парирувавши удар Хассана з меж воротарського майданчика. Однак вже за сім хвилин «Селтік» таки скоротив відставання: Хассан навісив до штрафного, а Каміло Дуран головою спрямував м'яч у нижній кут, зробивши рахунок 3:1. Після цього шотландці продовжили шукати можливості для ще одного гола, тоді як «Бенфіка» намагалася повернути контроль над грою.

У заключній частині зустрічі лісабонці знову створили кілька небезпечних моментів. На 74-й хвилині Андреас Шельдеруп влучив у стійку, а за три хвилини Престіанні змусив Сінісало здійснити ефектний сейв. І наприкінці матчу португальський клуб забив учетверте: Евангеліс Павлідіс влучно пробив по низу воріт, отримавши гарний пас від Томаса Араужу. Ця результативна дія стала останньою небезпечною атакою в матчі, і підсумковий рахунок склав 4:1 на користь «Бенфіки».

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Другий тур

«Бенфіка» – «Селтік» 4:1 (3:0)

Голи: Джон Дуран (5, 36), Ба (23), Павлідіс (89) – Каміло Дуран (63)

Нагадаємо, що кілька днів тому Георгій Судаков оформив перший у 2026 році гол і отримав порцію компліментів.