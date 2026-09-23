Юнацька збірна України з футболу з поразки розпочала виступи на турнірі у Франції

Україна поступилася Японії

Юнацька збірна України з футболу (U-18) провела перший матч на міжнародному товариському турнірі у французькому Ліможі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Міжнародний товариський турнір збірних U-18

Японія – Україна 2:1 (0:1)

Голи: Такеучі (47), Іноучі (90+7) – Гоч (31).

Наступну гру Україна зіграє у п'ятницю, 25 вересня, проти збірної Франції.

Регламент змагань

За перемогу нараховуються три очки. У разі нічиєї команди одразу виконують серію післяматчевих пенальті: переможець отримує два очки, а команда, яка поступилася в серії, – одне.

Якщо дві або більше команд набрали однакову кількість очок після завершення турніру, застосовуються такі критерії:

більша кількість очок, здобутих у матчах між цими командами; краща різниця забитих і пропущених м'ячів у матчах між цими командами; більша кількість забитих м'ячів у матчах між цими командами.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.