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Жіноча збірна України з футзалу впевнено переграла Угорщину

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жіноча збірна України з футзалу впевнено переграла Угорщину
Збірна України провела дві товариські гри з УГорщиною за два дні
фото: пресслужба АФУ

Команда Олександра Золотухіна здобула суху перемогу

Жіноча збірна України з футзалу переграла Угорщину у другому товариському матчі. Про це повідомляє «Главком».

Перша гра, яка відбулась 9 вересня, завершилась нічиєю – 1:1.

У другому поєдинку команда Олександра Золотухіна здобула перемогу з рахунком 3:0. Голами відзначились, Дрозд, Ковшик та Калягіна.

Збірна України продовжує підготовку до еліт-раунду відбору до Чепіонату Європи 2027, де зіграє з командами Польщі, Бельгії та Норвегії.

Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.

Товариский матч 

Угорщина – Україна – 0:3

Голи: Дрозд, Ковшик, Калягіна

Нагадаємо, що раніше було оприлюднено розклад «ХІТа» та «Атлетіка» у Лізі чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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