Жіноча збірна України з футзалу впевнено переграла Угорщину
Команда Олександра Золотухіна здобула суху перемогу
Жіноча збірна України з футзалу переграла Угорщину у другому товариському матчі. Про це повідомляє «Главком».
Перша гра, яка відбулась 9 вересня, завершилась нічиєю – 1:1.
У другому поєдинку команда Олександра Золотухіна здобула перемогу з рахунком 3:0. Голами відзначились, Дрозд, Ковшик та Калягіна.
Збірна України продовжує підготовку до еліт-раунду відбору до Чепіонату Європи 2027, де зіграє з командами Польщі, Бельгії та Норвегії.
Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.
Товариский матч
Угорщина – Україна – 0:3
Голи: Дрозд, Ковшик, Калягіна
Нагадаємо, що раніше було оприлюднено розклад «ХІТа» та «Атлетіка» у Лізі чемпіонів.
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