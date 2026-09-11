Жіноча збірна України з футзалу впевнено переграла Угорщину

Збірна України провела дві товариські гри з УГорщиною за два дні

Команда Олександра Золотухіна здобула суху перемогу

Жіноча збірна України з футзалу переграла Угорщину у другому товариському матчі. Про це повідомляє «Главком».

Перша гра, яка відбулась 9 вересня, завершилась нічиєю – 1:1.

У другому поєдинку команда Олександра Золотухіна здобула перемогу з рахунком 3:0. Голами відзначились, Дрозд, Ковшик та Калягіна.

Збірна України продовжує підготовку до еліт-раунду відбору до Чепіонату Європи 2027, де зіграє з командами Польщі, Бельгії та Норвегії.

Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.

Товариский матч

Угорщина – Україна – 0:3

Голи: Дрозд, Ковшик, Калягіна

Нагадаємо, що раніше було оприлюднено розклад «ХІТа» та «Атлетіка» у Лізі чемпіонів.