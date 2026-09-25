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Ексзірка «Баварії» увійде до тренеського штабу «Трабзонспора» Маліновського та Батагова

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ексзірка «Баварії» увійде до тренеського штабу «Трабзонспора» Маліновського та Батагова
Німець завершив кар'єру у 2024 році
фото: Instagram Жерома Боатенга

Жером Боатенг раніше процаював у дублі ЛАСКа

Німецький фахівець Жером Боатенг стане помічником Томаса Райса у «Трабзонспорі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сторони вже уклали угоду, її термін залишається невідомим.

Жером Боатенг завершив кар'єру футболіста у 2024 році, а вже у 2025 році розпочав свою кар'єру у якості тренера: ніець працював асистентом Андреаса Вайланда у дублі австрійського ЛАСКа.

Боатенг більшість своєї кар'єри провів у складі «Баварії»: 363 матчі, десять голів та 25 асистів. З мюнхенцями він дев'ять разів виграв Бундеслігу, а також два рази завоював Лігу чемпіонів. Разом зі збірною Німеччини Жером став чемпіоном світу у 2014 році.

У складі «Трабзонспора» виступає відразу два українських футболісти: захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський. За шість матчів чемпіонату Туреччини команда зуміла набрати десять очок, цього вистачає лише для шостого місця

У Лізі конференцій на «Трабзонспор» очікують зустрічі з «Фрайбургом», «Гартсом», «Яблонцем», «ЦСКА» Софія, «КУПСом» та «Црвєною Звєздою».

Нагадаємо, що «Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера Томаса Райса.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жером Боатенґ ФК «Трабзонспор» Руслан Маліновський Арсеній Батагов

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