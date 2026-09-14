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Гравець «Арсенала» Габріель потрапив під шквал критики після матчу з «Сандерлендом»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гравець «Арсенала» Габріель потрапив під шквал критики після матчу з «Сандерлендом»
Габріель був вилучений з поля на кілька хвилин у матчі з «Сандерлендом»
фото: PA Wire

Коментатору матчу «Арсенала» проти «Сандерленда» не сподобалися дії Габріеля

Захисник «Арсенала» Габріел став одним із антигероїв емоційної кінцівки матчу четвертого туру АПЛ проти «Сандерленда», що не залишилося без уваги коментатора TNT Sports Даррена Флетчера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports.

Симулювання від Габріеля

На 50-й хвилині Габріель після стандарту впав у штрафному майданчику «Сандерленда» і сигналізував арбітру Джону Бруксу, що Даніел Баллард нібито влучив йому ліктем в обличчя. Однак рефері не призначив фол і застосував нове правило: якщо футболіст, на думку арбітра, навмисно симулює травму для затягування часу, його можуть відправити за межі поля на одну хвилину. У результаті «Арсенал» певний час грав удесятьох.

Реакція коментатора на дії Габріеля

Однак найбільше уваги привернув інший епізод, який стався вже на 80-й хвилині за рахунку 1:0 на користь гостей. Габріель опинився на газоні після контакту із нападником «Сандерленда» Браяном Броббі. Нідерландець одразу підійшов до захисника та штовхнув його в груди, за що отримав жовту картку.

Флетчер не приховував скепсису щодо реакції бразильця. «При всій повазі, не треба там лежати й кривитися. Тут немає болю. Ну ж бо», – сказав коментатор. Згодом він пожартував, що така поведінка могла б неабияк роздратувати представників іншого виду спорту. «Якщо це дивляться хлопці з регбі, вони будуть у люті», – заявив Флетчер, після чого додав, що це ідеальний момент нагадати глядачам про старт нового сезону регбійної ліги.

Габріель у підсумку також отримав жовту картку вже в компенсований час. Матч завершився перемогою «Арсенала» з рахунком 2:0: спочатку відзначився Габріел Мартінеллі, а остаточний результат із пенальті встановив Букайо Сака після вилучення Рейнілдо.

Нагадаємо, що команда-новачок АПЛ отримала штраф на £300 тисяч

Теги: штраф НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон)

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