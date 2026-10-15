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Хокейні рахунки на футбольних полях Ліги чемпіонів 2026/27. Підсумки другого туру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Хокейні рахунки на футбольних полях Ліги чемпіонів 2026/27. Підсумки другого туру
У шести з 18 поєдинків другого туру Ліги чемпіонів команди забили щонайменше п’ять голів

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27 команди забили 78 голів у 18 матчах

Другий тур Ліги чемпіонів видався надзвичайно результативним і подарував уболівальникам чимало голів та драматичних розв’язок. Про найцікавіші результати туру «Главком» розповість в цьому огляді.

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27 команди забили 78 голів у 18 матчах – у середньому 4,33 гола за гру. Це рекорд за кількістю м’ячів за один тур в історії турніру.

Найрезультативнішими стали поєдинки «ЛАСК» – «Ліверпуль» (3:6) та «Рома» – «Реал» (3:4). У шести з 18 поєдинків команди забили щонайменше п’ять голів.

«Баварія» втратила перемогу проти сенсаційного «Вікінга»

Мюнхенська «Баварія» не змогла перемогти норвезький «Вікінг» у результативному матчі Ліги чемпіонів, який завершився з рахунком 3:3. Господарі шокували фаворита вже на старті зустрічі: Стенснесс відкрив рахунок на другій хвилині, а на 38-й Крістіансен подвоїв перевагу норвежців.

Однак після перерви мюнхенці перехопили ініціативу. Гаррі Кейн оформив дубль, забивши на 54-й і 60-й хвилинах, а Луїс Діас на 71-й вивів «Баварію» вперед. Здавалося, гості врятували матч після невдалого першого тайму, проте на 90-й хвилині Гауген зрівняв рахунок і приніс «Вікінгу» нічию в протистоянні з одним із грандів європейського футболу.

Парад голів від «Арсенала»

«Арсенал» розгромив «Лілль» у домашньому матчі Ліги чемпіонів, забивши всі три м’ячі після перерви. Перший тайм завершився без голів, однак після години гри лондонці різко прискорилися й не залишили супернику шансів на позитивний результат.

На 64-й хвилині Юррієн Тімбер відкрив рахунок, а вже за три хвилини Еберечі Езе подвоїв перевагу господарів. Крапку в результативному відрізку поставив Букайо Сака, який на 71-й хвилині зробив рахунок 3:0. Таким чином, «Арсенал» забив тричі протягом семи хвилин і впевнено довів матч до перемоги.

«Атлетіко» забив «Манчестер Юнайтед» уже на першій хвилині

Мадридський «Атлетіко» розпочав матч Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» із блискавичного гола. Пабло Барріос вивів господарів уперед уже на першій хвилині, змусивши англійський клуб із самого початку шукати можливості для відіграшу.

«Юнайтед» не вдалося повернути інтригу в матч. На 79-й хвилині Адемола Лукман забив удруге й закріпив перемогу «Атлетіко» з рахунком 2:0. Швидкий гол дозволив мадридцям одразу отримати перевагу, а м’яч наприкінці зустрічі остаточно зняв питання щодо переможця.

«Шахтар» здобув вольову перемогу над АЕКом у Лондоні

Донецький «Шахтар» переміг грецький АЕК з рахунком 3:1 у матчі Ліги чемпіонів, який відбувся в Лондоні. «Гірники» пропустили першими: на 28-й хвилині Ловро Маєр вивів суперника вперед. Проте українська команда швидко відновила рівновагу, адже на 34-й хвилині Педріньйо реалізував пенальті та повернув інтригу в зустріч.

У другому таймі «Шахтар» дотиснув суперника. На 80-й хвилині після атаки донеччан голкіпер АЕКа Альберто Бріньйолі зрізав м’яч у власні ворота, а ще за шість хвилин Мендоса встановив остаточний рахунок. Команді з Донецька вдалося не лише відігратися після пропущеного гола, а й завершити матч із перевагою у два м’ячі.

Шалений камбек «Реала» проти «Роми»

Мадридський «Реал» здобув вольову перемогу над «Ромою» з рахунком 4:3 у надзвичайно драматичному матчі Ліги чемпіонів. Після першого тайму команди мали по одному голу, проте на початку другої половини зустрічі Доніелл Мален оформив дубль і вивів римлян уперед із перевагою у два м’ячі (3:1).

Однак дивом «Реалу» таки вдалося врятувати матч завдяки потужній кінцівці. На 83-й хвилині Еспі скоротив відставання, а вже за дві хвилини Ендрік зрівняв рахунок. Коли здавалося, що зустріч завершиться нічиєю, Антоніо Рюдігер забив на 90-й хвилині та приніс мадридцям перемогу. «Рома» натомість втратила перевагу у два м’ячі за останні сім хвилин основного часу.

«Ліверпуль» і «ЛАСК» забили дев’ять голів у надрезультативному матчі

«Ліверпуль» переміг австрійський «ЛАСК» з рахунком 6:3 у матчі Ліги чемпіонів, який подарував уболівальникам одразу дев’ять голів. Англійці потужно провели перший тайм і до перерви тричі вразили ворота господарів. Головним героєм зустрічі став Бредлі Баркола, який забив на 24-й, 37-й і 66-й хвилинах та оформив хет-трик.

Після перерви «Ліверпуль» довів свою перевагу до п’яти м’ячів завдяки голам Фрімпонга та Кумаса. Проте «ЛАСК» не здався: Любічич відзначився на 63-й хвилині, а Флекер оформив дубль упродовж трьох хвилин (на 74-й і 77-й). Австрійці скоротили відставання, однак відігратися не змогли. Тим не менше, вони стали частиною одного з найрезультативніших матчів цього сезону Ліги чемпіонів. 

Наступний тур Ліги чемпіонів пройде 20-21 жовтня. З усіма результатами матчів за 14 жовтня можна ознайомитися нижче. 

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Другий тур

ЛАСК – «Ліверпуль» 3:6 (0:3)

  • Голи: Любічич (63), Флекер (74, 77) – Араухо (22), Баркола (24, 37, 66), Фрімпонг (51), Кумас (72)

«Феєноорд» – «Комо» 3:2 (1:1)

  • Голи: Цех'єль (20), Хідж Мусса (52), Санчес (автогол, 81) – Діао (18), Дувікас (90+3)

«Шахтар» – АЕК 3:1 (1:1)

  • Голи: Педріньйо (34), Бріньйолі (автогол, 80), Мендоса (86) – Маєр (28)

«Слован» – «Штутгарт» 0:3 (0:1)

  • Голи: Ундав (29), Круз (автогол, 64), Демірович (90)

«Манчестер Сіті» – ПСЖ 2:4 (0:3)

  • Голи: Голанд (53, 75) – Дуе (13), Дембеле (15), Вітінья (32), Акліуш (62)

«Рома» – «Реал» 3:4 (1:1)

  • Голи: де Рон (20), Мален (51, 57) – Мбаппе (25), Еспі (83), Ендрік (85), Рюдігер (90)

«Астон Вілла» – «Фенербахче» 6:0 (3:0)

  • Голи: Манзамбі (12), Джексон (31, 39), Барклі (68), Ебрахам (90)

«Бетіс» – «Порту» 3:2 (0:0)

  • Голи: Еззальзулі (47), Кучо (74), Іско (84) – Вейга (54), Саму (61)

«Буде-Глімт» – «Боруссія» 1:0 (0:0)

  • Голи: Шеволд (52)

«Ланс» – «Спортінг» 0:2 (0:1)

  • Голи: Суарес (22), Думбія (74)

«Сабах» – «Славія» 2:0 (0:0)

  • Голи: Перріс (49), Мікельс (88)

«Арсенал» – «Лілль» 3:0 (0:0)

  • Голи: Тімбер (64), Езе (67), Сака (71)

«Атлетіко» – «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)

  • Голи: Барріос (1), Лукман (79)

«Вікінг» – «Баварія» 3:3 (2:0)

  • Голи: Стенснесс (2), Крістіансен (38), Гауген (90) – Кейн (54, 60), Діас (71)

«Вільярреал» – «Наполі» 3:1 (2:1)

  • Голи: Мікаутадзе (23), Моуріньйо (26), Олувасеї (86) – Ррахмані (8)

«Галатасарай» – «Барселона» 1:4 (1:1)

  • Голи: Батраков (28) – Канселу (43), Фермін (53), Гордон (53), Адеємі (65) 

«Інтер» – «Брюгге» 3:4 (1:1)

  • Голи: Мартінес (44, 81), Бонні (90+3) – Трезольді (30, 63, 74), Вермант (87)

«РБ Лейпциг» – ПСВ 1:0 (0:0)

  • Голи: Груда (75) 

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів

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