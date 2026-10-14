Сенсаційні вікінги та гол на першій хвилині: результати матчів Ліги чемпіонів 2026/2027 за 13 жовтня

Однією з найбільших розв'язок дня стала гра гранда світового футболу проти невеликого клубу зі Ставангера

Після паузи у майже місяць найкращі клуби Європи знову повернулися до виступів у Лізі чемпіонів. Про найцікавіші результати першого дня другого туру розповість в цьому огляді «Главком».

«Баварія» втратила перемогу проти сенсаційного «Вікінга»

Мюнхенська «Баварія» не змогла перемогти норвезький «Вікінг» у результативному матчі Ліги чемпіонів, який завершився з рахунком 3:3. Господарі шокували фаворита вже на старті зустрічі: Стенснесс відкрив рахунок на другій хвилині, а на 38-й Крістіансен подвоїв перевагу норвежців.

Однак після перерви мюнхенці перехопили ініціативу. Гаррі Кейн оформив дубль, забивши на 54-й і 60-й хвилинах, а Луїс Діас на 71-й вивів «Баварію» вперед. Здавалося, гості врятували матч після невдалого першого тайму, проте на 90-й хвилині Гауген зрівняв рахунок і приніс «Вікінгу» нічию в протистоянні з одним із грандів європейського футболу.

Парад голів від «Арсенала»

«Арсенал» розгромив «Лілль» у домашньому матчі Ліги чемпіонів, забивши всі три м’ячі після перерви. Перший тайм завершився без голів, однак після години гри лондонці різко прискорилися й не залишили супернику шансів на позитивний результат.

На 64-й хвилині Юррієн Тімбер відкрив рахунок, а вже за три хвилини Еберечі Езе подвоїв перевагу господарів. Крапку в результативному відрізку поставив Букайо Сака, який на 71-й хвилині зробив рахунок 3:0. Таким чином, «Арсенал» забив тричі протягом семи хвилин і впевнено довів матч до перемоги.

«Атлетіко» забив «Манчестер Юнайтед» уже на першій хвилині

Мадридський «Атлетіко» розпочав матч Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» із блискавичного гола. Пабло Барріос вивів господарів уперед уже на першій хвилині, змусивши англійський клуб із самого початку шукати можливості для відіграшу.

«Юнайтед» не вдалося повернути інтригу в матч. На 79-й хвилині Адемола Лукман забив удруге й закріпив перемогу «Атлетіко» з рахунком 2:0. Швидкий гол дозволив мадридцям одразу отримати перевагу, а м’яч наприкінці зустрічі остаточно зняв питання щодо переможця.

Наступний ігровий день пройде вже сьогодні, 14 жовтня. З усіма результатами матчів за 13 жовтня можна ознайомитися нижче.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Другий тур (13 жовтня)

«Ланс» – «Спортінг» 0:2 (0:1)

Голи: Суарес (22), Думбія (74)

«Сабах» – «Славія» 2:0 (0:0)

Голи: Перріс (49), Мікельс (88)

«Арсенал» – «Лілль» 3:0 (0:0)

Голи: Тімбер (64), Езе (67), Сака (71)

«Атлетіко» – «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)

Голи: Барріос (1), Лукман (79)

«Вікінг» – «Баварія» 3:3 (2:0)

Голи: Стенснесс (2), Крістіансен (38), Гауген (90) – Кейн (54, 60), Діас (71)

«Вільярреал» – «Наполі» 3:1 (2:1)

Голи: Мікаутадзе (23), Моуріньйо (26), Олувасеї (86) – Ррахмані (8)

«Галатасарай» – «Барселона» 1:4 (1:1)

Голи: Батраков (28) – Канселу (43), Фермін (53), Гордон (53), Адеємі (65)

«Інтер» – «Брюгге» 3:4 (1:1)

Голи: Мартінес (44, 81), Бонні (90+3) – Трезольді (30, 63, 74), Вермант (87)

«РБ Лейпциг» – ПСВ 1:0 (0:0)

Голи: Груда (75)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру «Шахтар» нічиєю проти ПСВ відкрив лік заробленим очкам у Лізі чемпіонів.