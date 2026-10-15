Перша перемога «Шахтаря» та божевільна результативність: результати Ліга чемпіонів 2026/2027 за 14 жовтня

Другий день другого туру основного етапу головного футбольного єврокубка точно не розчарував прихильників футболу

14 жовтня виявилося насиченим на велику кількість результативних матчів у Лізі чемпіонів. Про найцікавіші результати другого дня другого туру розповість в цьому огляді «Главком».

«Шахтар» здобув вольову перемогу над АЕКом у Лондоні

Донецький «Шахтар» переміг грецький АЕК з рахунком 3:1 у матчі Ліги чемпіонів, який відбувся в Лондоні. «Гірники» пропустили першими: на 28-й хвилині Ловро Маєр вивів суперника вперед. Проте українська команда швидко відновила рівновагу, адже на 34-й хвилині Педріньйо реалізував пенальті та повернув інтригу в зустріч.

У другому таймі «Шахтар» дотиснув суперника. На 80-й хвилині після атаки донеччан голкіпер АЕКа Альберто Бріньйолі зрізав м’яч у власні ворота, а ще за шість хвилин Мендоса встановив остаточний рахунок. Команді з Донецька вдалося не лише відігратися після пропущеного гола, а й завершити матч із перевагою у два м’ячі.

Шалений камбек «Реала» проти «Роми»

Мадридський «Реал» здобув вольову перемогу над «Ромою» з рахунком 4:3 у надзвичайно драматичному матчі Ліги чемпіонів. Після першого тайму команди мали по одному голу, проте на початку другої половини зустрічі Доніелл Мален оформив дубль і вивів римлян уперед із перевагою у два м’ячі (3:1).

Однак дивом «Реалу» таки вдалося врятувати матч завдяки потужній кінцівці. На 83-й хвилині Еспі скоротив відставання, а вже за дві хвилини Ендрік зрівняв рахунок. Коли здавалося, що зустріч завершиться нічиєю, Антоніо Рюдігер забив на 90-й хвилині та приніс мадридцям перемогу. «Рома» натомість втратила перевагу у два м’ячі за останні сім хвилин основного часу.

«Ліверпуль» і «ЛАСК» забили дев’ять голів у надрезультативному матчі

«Ліверпуль» переміг австрійський «ЛАСК» з рахунком 6:3 у матчі Ліги чемпіонів, який подарував уболівальникам одразу дев’ять голів. Англійці потужно провели перший тайм і до перерви тричі вразили ворота господарів. Головним героєм зустрічі став Бредлі Баркола, який забив на 24-й, 37-й і 66-й хвилинах та оформив хет-трик.

Після перерви «Ліверпуль» довів свою перевагу до п’яти м’ячів завдяки голам Фрімпонга та Кумаса. Проте «ЛАСК» не здався: Любічич відзначився на 63-й хвилині, а Флекер оформив дубль упродовж трьох хвилин (на 74-й і 77-й). Австрійці скоротили відставання, однак відігратися не змогли. Тим не менше, вони стали частиною одного з найрезультативніших матчів цього сезону Ліги чемпіонів.

Наступний тур Ліги чемпіонів пройде 20-21 жовтня. З усіма результатами матчів за 14 жовтня можна ознайомитися нижче.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Другий тур (14 жовтня)

ЛАСК – «Ліверпуль» 3:6 (0:3)

Голи: Любічич (63), Флекер (74, 77) – Араухо (22), Баркола (24, 37, 66), Фрімпонг (51), Кумас (72)

«Феєноорд» – «Комо» 3:2 (1:1)

Голи: Цех'єль (20), Хідж Мусса (52), Санчес (автогол, 81) – Діао (18), Дувікас (90+3)

«Шахтар» – АЕК 3:1 (1:1)

Голи: Педріньйо (34), Бріньйолі (автогол, 80), Мендоса (86) – Маєр (28)

«Слован» – «Штутгарт» 0:3 (0:1)

Голи: Ундав (29), Круз (автогол, 64), Демірович (90)

«Манчестер Сіті» – ПСЖ 2:4 (0:3)

Голи: Голанд (53, 75) – Дуе (13), Дембеле (15), Вітінья (32), Акліуш (62)

«Рома» – «Реал» 3:4 (1:1)

Голи: де Рон (20), Мален (51, 57) – Мбаппе (25), Еспі (83), Ендрік (85), Рюдігер (90)

«Астон Вілла» – «Фенербахче» 6:0 (3:0)

Голи: Манзамбі (12), Джексон (31, 39), Барклі (68), Ебрахам (90)

«Бетіс» – «Порту» 3:2 (0:0)

Голи: Еззальзулі (47), Кучо (74), Іско (84) – Вейга (54), Саму (61)

«Буде-Глімт» – «Боруссія» 1:0 (0:0)

Голи: Шеволд (52)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що 13 жовтня однією з найбільших розв'язок дня стала гра гранда світового футболу проти невеликого клубу зі Ставангера.