Моурінью наздогнав принципового суперника за кількістю перемог у Лізі чемпіонів

Португалець опинився в п'ятірці найкращих

Головний тренер мадридського «Реала» зрівнявся з екскерманичем лондонського «Арсенала» Арсеном Венгером за кількістю перемог у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статистика Педро Мартіна.

Напередодні «вершкові» оформили непросту перемогу над італійською «Ромою» (4:3) у другому турі основного раунду турніру. Тепер в активі мадридців шість очок. Натомість за плечима Моурінью 86 перемог у головному єврокубку.

«Особливий» також перемагав у Лізі чемпіонів на чолі португальського «Порту», лондонського «Челсі», міланського «Інтера», англійського «Манчестер Юнайтед», лондонського «Тоттенгема» та лісабонської «Бенфіки». Із «драконами» та «нерадзуррі» він виграв турнір. Також команди Моурінью кілька разів грали в півфіналах.

Рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів залишається Карло Анчелотті. Колективи італійця виграли 124 поєдинки. Натомість іспанський тренер Хосеп Гвардіола оформив 117 перемог, а шотландець Алекс Фергюсон – 102.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.