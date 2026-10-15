Вихованець «Ліверпуля» повторив виняткове досягнення Джеррарда в Лізі чемпіонів

Резервіст мерсисайдців результативно підстрахував основних виконавців

Нападник Льюїс Кумас став другим футболістом в історії англійського «Ліверпуля» у віці 21 рік і менше з голом і асистом за один матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні форвард вийшов у старті «червоних» на поєдинок другого туру основного раунду головного єврокубка. У першому таймі протистояння з ЛАСКом із австрійського Лінца (6:3) він оформив результативну передачу. Після перерви англієць відзначився ще й голом.

Кумас повторив досягнення легенди «Ліверпуля» Стівена Джеррарда. На груповому етапі Ліги чемпіонів 2001/02 культовий півзахисник записав до свого активу забитий м'яч і асист проти київського «Динамо» на виїзді. Той матч завершився перемогою мерсисайдців (2:1).

У нинішньому сезоні Кумас провів сім поєдинків у всіх турнірах. Результативні дії у поєдинку проти ЛАСКа стали для 21-річного англійця першими в цій кампанії. Молодий форвард – син екснападника збірної Вельсу Джейсона Кумаса, який займався в академії «Ліверпуля» разом із Майклом Оуеном і тим же Джеррардом.

До слова, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.