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«Манчестер Юнайтед» завершив трансферну сагу довжиною у рік

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» завершив трансферну сагу довжиною у рік
Карлос Балеба (праворуч) нарешті перебрався на «Олд Траффорд»
фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Манкуніанці нарешті закрили перехід футболіста зі списку цілей

Півзахисник Карлос Балеба змінив «Брайтон» на «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Чайки» отримали за камерунця орієнтовно 75,9 млн євро. Хавбек уклав із «червоними дияволами» контракт на п'ять років. У договорі сторони також передбачили пункт продовження співпраці ще на сезон.

Балеба давно перебував на радарі МЮ. Манкуніанці намагалися придбати африканця ще минулого літа. Проте, тоді «Брайтон» не пристав на умови англійського гранда та залишив Балеба в складі на минулу кампанію.

У сезоні 2025/26 новачок «Манчестер Юнайтед» провів 35 матчів у всіх турнірах. Результативними діями камерунський хавбек не відзначився. Раніше він захищав кольори французького «Лілля».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК Манчестер Юнайтед ФК «Брайтон» АПЛ

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