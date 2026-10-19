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«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період
Антуан Семеньйо (на передньому плані) зазнав травми
фото: EFE

Провідний виконавець не допоможе «містянам» найближчим часом

Вінгер англійського «Манчестер Сіті» Антуан Семеньйо потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Нападник зазнав травми в черговому турі англійської Прем'єр-ліги. Він отримав ушкодження в одному з епізодів протистояння з «Іпсвічем» (3:2). Ганець шкутильгав, коли покинув поле.

«Єдиний, хто, вірогідно, вибув на вісім тижнів, – це Антуан. Спершу ми очікували ще серйознішої травми та були більше занепокоєні, а після сканування ми почуваємося значно краще. Коли він повернеться, орієнтовно в грудні, матимемо нового гравця. Це не м'язове ушкодження», – розповів головний тренер «містян» Енцо Мареска.

Семеньйо в нинішньому сезоні зіграв 10 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Контракт вінгера з «містянами» розрахований до літа 2031 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: футбол тренер ФК Манчестер Сіті травма АПЛ

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