Італійський «Наполі» отримав першу пропозицію нідерландського ПСВ щодо півзахисника Кевіна Де Брюйне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на De Telegraaf.

Ейндговенці запропонували за ветерана 2 млн євро. Нідерландський гранд оцінив Де Брюйне на таку скромну суму, зважаючи на контрактні умови бельгійця. Його договір із «партенопейцями» розрахований лише до літа 2027 року.

Тим не менше, «Наполі» відхилив пропозицію ПСВ. Італійський гранд прагне отримати за Де Брюйне більшу суму. Водночас «партенопейці» не чинитимуть зайвих перепон трансферу, оскільки досвідчений хавбек має непорозуміння з одноклубниками та тренером Массіміліано Аллегрі.

Де Брюйне в нинішньому сезоні зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та два асисти. Бельгійський півзахисник перебрався до Італії влітку 2025 року.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.