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«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України
Із 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року Петраков був головним тренером збірної України

Литовка: Був дуже нестандартним фахівцем

Колишній український голкіпер Микола Литовка, який у 1998-2000-х роках грав за ЦСКА-2, в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про свій досвід гри під керівництвом Олександра Петракова, який пізніше очолив збірну України.

«Тренером ЦСКА-2 був Олександр Петраков, який згодом очолив збірну України. Ніхто навіть не міг подумати, що він матиме таку кар'єру і стане головним тренером збірної, настільки доля не передбачувана. Як мені розповідали, він колись навіть займався перегоном автомобілів.

На мій погляд, його дуже недооцінювали. Він був дуже нестандартним фахівцем.

Пам'ятаю, що була установка в ЦСКА-2 на одну з ігор чемпіонату, сиділи всі, навіть приходили гравці з першої команди, оскільки всі жили на одній базі. Він просто фішки на дошці порозставляв, назвав склад і каже «3 перших хвилин ми будемо їх пресингувати». Після цього пауза, він мовчки хвилину дивиться на дошку й каже «А краще нах** їх у ворота загнати». І все, це вся наша установка. Наживо це було в п'ять разів смішніше, ніж коли розповідаєш, але воно працювало», – розповів Литовка.

Олександр Петраков у 2019 році працював із молодіжною збірною України, яка стала чемпіоном світу U-20. Із 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року був головним тренером національної збірної України.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: футбол Олександр Петраков ФК ЦСКА (Київ) Збірна України

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Футбол

«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України
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