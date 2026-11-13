Північна Ірландія – Україна: де дивитися гру Ліги націй з футболу
Гра Північна Ірландія – Україна пройде на стадіоні «Віндзор Парк» у Белфасті
У суботу, 14 листопада 2026 року, збірна України з футболу зустрінеться з Північною Ірландією в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
Де дивитися матч Північна Ірландія – Україна
Гра Північна Ірландія – Україна пройде на стадіоні «Віндзор Парк» у Белфасті.
У прямому ефірі поєдинок Північна Ірландія – Україна покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на «Megogo Футбол 1».
Склад збірної України на поєдинки Ліги націй
Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),
Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).
Турнірна таблиця
Нагадаємо, матч між збірною Північної Ірландії та національною командою України в рамках Ліги націй 2026/27 довірили рефері Франсуа Летексьє.
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