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Північна Ірландія – Україна: де дивитися гру Ліги націй з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Північна Ірландія – Україна: де дивитися гру Ліги націй з футболу
У прямому ефірі поєдинок Північна Ірландія – Україна покаже медіасервіс Megogo
фото: УАФ

Гра Північна Ірландія – Україна пройде на стадіоні «Віндзор Парк» у Белфасті

У суботу, 14 листопада 2026 року, збірна України з футболу зустрінеться з Північною Ірландією в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч Північна Ірландія – Україна

Гра Північна Ірландія – Україна пройде на стадіоні «Віндзор Парк» у Белфасті.

У прямому ефірі поєдинок Північна Ірландія – Україна покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на «Megogo Футбол 1».

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, матч між збірною Північної Ірландії та національною командою України в рамках Ліги націй 2026/27 довірили рефері Франсуа Летексьє. 

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Теги: футбол Збірна України Ліга націй

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