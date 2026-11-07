«Тоттенгем» вимагає відсторонити журналіста від висвітлення матчів клубу: деталі скандалу

Клуб АПЛ прагне заборонити журналісту відвідування своїх матчів

«Тоттенгем» звернувся зі скаргою до керівництва Англійської Прем'єр-ліги через відео, на якому журналіст ESPN Brazil Жоао Кастело-Бранко разом із уболівальниками «Арсенала» скандує образливі кричалки на адресу лондонського клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SportBible.

Образи з боку журналіста

Інцидент стався в бразильському Сан-Паулу. Кастело-Бранко, який є прихильником «Арсенала», дивився матч своєї команди в компанії інших уболівальників. На відео журналіст одягнений у футболку «канонірів» і бере участь у фанатських скандуваннях, зокрема у відомій кричалці «Ми ненавидимо «Тоттенгем», яка містить образливі висловлювання на адресу клубу.

За інформацією The Times, представники «Тоттенгема» негативно відреагували на поведінку журналіста та подали офіційну скаргу до Прем'єр-ліги. Клуб наполягає, щоб Кастело-Бранко більше не допускався до висвітлення його матчів, а також не міг спілкуватися з головним тренером Роберто Де Дзербі чи футболістами команди.

Водночас претензії лондонців стосуються конкретно Кастело-Бранко, а не телеканалу ESPN Brazil загалом. «Тоттенгем» не планує запроваджувати повну заборону для представників мовника. Наразі між клубом і бразильською редакцією тривають переговори щодо врегулювання ситуації.

Реакція журналіста на свої дії

Сам журналіст уже видалив відео зі своїх сторінок у соціальних мережах і перепросив за поведінку. Він надіслав вибачення клубу електронною поштою, а також узяв участь в онлайн-зустрічі за участю представників Прем'єр-ліги та свого роботодавця.

«Я хотів би перепросити клуб за відео, яке записав разом із фанатами «Арсенала» в Бразилії, коли ми співали образливу кричалку про «Тоттенгем». З огляду на мою роботу кореспондентом у Великій Британії, я вважаю, що припустився помилки. Відео спочатку опублікували на сторінці подкасту в Інстаграмі, а згодом поширили і на моїй особистій сторінці», – заявив Кастело-Бранко в коментарі The Times.

Він також визнав, що розуміє, наскільки образливими ці кадри могли бути для клубу та його вболівальників. «Я мав краще подумати про те, що співаю, і про те, наскільки широко це відео може поширитися. Прем'єр-ліга повідомила ESPN, що «Тоттенгем» побачив публікацію та був незадоволений нею, після чого ми домовилися її видалити. Сподіваюся, ми зможемо рухатися далі, а я надалі уважніше ставитимуся до меж своєї поведінки в такому форматі», – додав журналіст.

Кастело-Бранко не є спеціальним кореспондентом «Тоттенгема», однак висвітлює англійський футбол і регулярно відвідує матчі Прем'єр-ліги. Він має понад 168 тисяч підписників в Instagram і 188 тисяч у соцмережі X. Також журналіст бере участь у подкасті ESPN Brazil Correspondentes Premier, сторінка якого в Instagram налічує понад 42 тисячі підписників.

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