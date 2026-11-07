Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

«Тоттенгем» вимагає відсторонити журналіста від висвітлення матчів клубу: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Тоттенгем» вимагає відсторонити журналіста від висвітлення матчів клубу: деталі скандалу
Жоао Кастело-Бранко є відданим прихильником «Арсенала»
фото: соціальні мережі

Клуб АПЛ прагне заборонити журналісту відвідування своїх матчів

«Тоттенгем» звернувся зі скаргою до керівництва Англійської Прем'єр-ліги через відео, на якому журналіст ESPN Brazil Жоао Кастело-Бранко разом із уболівальниками «Арсенала» скандує образливі кричалки на адресу лондонського клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SportBible.

Образи з боку журналіста

Інцидент стався в бразильському Сан-Паулу. Кастело-Бранко, який є прихильником «Арсенала», дивився матч своєї команди в компанії інших уболівальників. На відео журналіст одягнений у футболку «канонірів» і бере участь у фанатських скандуваннях, зокрема у відомій кричалці «Ми ненавидимо «Тоттенгем», яка містить образливі висловлювання на адресу клубу.

За інформацією The Times, представники «Тоттенгема» негативно відреагували на поведінку журналіста та подали офіційну скаргу до Прем'єр-ліги. Клуб наполягає, щоб Кастело-Бранко більше не допускався до висвітлення його матчів, а також не міг спілкуватися з головним тренером Роберто Де Дзербі чи футболістами команди.

Водночас претензії лондонців стосуються конкретно Кастело-Бранко, а не телеканалу ESPN Brazil загалом. «Тоттенгем» не планує запроваджувати повну заборону для представників мовника. Наразі між клубом і бразильською редакцією тривають переговори щодо врегулювання ситуації.

Реакція журналіста на свої дії

Сам журналіст уже видалив відео зі своїх сторінок у соціальних мережах і перепросив за поведінку. Він надіслав вибачення клубу електронною поштою, а також узяв участь в онлайн-зустрічі за участю представників Прем'єр-ліги та свого роботодавця.

«Я хотів би перепросити клуб за відео, яке записав разом із фанатами «Арсенала» в Бразилії, коли ми співали образливу кричалку про «Тоттенгем». З огляду на мою роботу кореспондентом у Великій Британії, я вважаю, що припустився помилки. Відео спочатку опублікували на сторінці подкасту в Інстаграмі, а згодом поширили і на моїй особистій сторінці», – заявив Кастело-Бранко в коментарі The Times.

Він також визнав, що розуміє, наскільки образливими ці кадри могли бути для клубу та його вболівальників. «Я мав краще подумати про те, що співаю, і про те, наскільки широко це відео може поширитися. Прем'єр-ліга повідомила ESPN, що «Тоттенгем» побачив публікацію та був незадоволений нею, після чого ми домовилися її видалити. Сподіваюся, ми зможемо рухатися далі, а я надалі уважніше ставитимуся до меж своєї поведінки в такому форматі», – додав журналіст.

Кастело-Бранко не є спеціальним кореспондентом «Тоттенгема», однак висвітлює англійський футбол і регулярно відвідує матчі Прем'єр-ліги. Він має понад 168 тисяч підписників в Instagram і 188 тисяч у соцмережі X. Також журналіст бере участь у подкасті ESPN Brazil Correspondentes Premier, сторінка якого в Instagram налічує понад 42 тисячі підписників.

Нагадаємо, що оборонець «Барселони» потрапив у мовний скандал

Теги: футбол скандал журналіст ФК Тоттенхем Готспур АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперники повернуться на поле в іншу дату
Прем'єр-ліга перенесла зірваний матч футбольного дивізіону
1 листопада, 13:56
Наставник головної команди країни переглянув матчі за участю команд АФ «Фенікс-Чайка» та ДЮСШ Жовква
Андреа Мальдера відвідав райцентр на Львівщині та переглянув матчі Національної ліги майбутнього
29 жовтня, 15:07
Наживо поєдинок «Шахтар» – «Динамо» покаже канал UPL.TV
«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубка України
27 жовтня, 12:19
Президент Ла Ліги порівняв методи телебачення мадридців з пропагандистськими механізмами, які використовував Геббельс
Адміністративний спортивний суд дасть оцінку заяві президента Ла Ліги про «Реал» і Геббельса
22 жовтня, 17:43
Ніколо Барелла (ліворуч) протистояв «гірникам» раніше
«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
21 жовтня, 11:20
«Синьо-жовті» матимуть тренувальний збір удома
Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй
19 жовтня, 12:29
«Барселона» завоювала жіночу ЛЧ чотири рази
Матч жіночих команд «Барселони» та «Арсенала» перенесено: відома причина
14 жовтня, 19:57
Українська збірна прийме суперника в прикордонні
Збірна України змінила «домашній» стадіон у Лізі націй
12 жовтня, 17:54
В'ячеслав Колосков був президентом Російського футбольного союзу та віцепрезидентом ФІФА
Колишній віцепрезидент ФІФА заявив, що він вже не доживе до гри між Росією та Україною
8 жовтня, 16:57

Футбол

«Тоттенгем» вимагає відсторонити журналіста від висвітлення матчів клубу: деталі скандалу
«Тоттенгем» вимагає відсторонити журналіста від висвітлення матчів клубу: деталі скандалу
Ілля Забарний забив за ПСЖ у матчі Ліги 1 проти «Труа» (відео)
Ілля Забарний забив за ПСЖ у матчі Ліги 1 проти «Труа» (відео)
35-річний футболіст вдруге переміг онкологію: деталі фантастичної боротьби за життя
35-річний футболіст вдруге переміг онкологію: деталі фантастичної боротьби за життя
«Динамо» перемогло «Шахтар» у матчі УПЛ-2
«Динамо» перемогло «Шахтар» у матчі УПЛ-2
«Манчестер Юнайтед» може розпрощатися з тренером – ЗМІ розкрили умову звільнення
«Манчестер Юнайтед» може розпрощатися з тренером – ЗМІ розкрили умову звільнення
Віталій Миколенко відзначився феєричним асистом у матчі АПЛ
Віталій Миколенко відзначився феєричним асистом у матчі АПЛ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
65K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua