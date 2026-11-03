«Шахтар» бився до останнього, але поступився «Спортінгу» в Лізі чемпіонів

Українська команда пропустила один м'яч, який і став вирішальним

«Шахтар» поступився «Спортінгу» у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Шахтар» активно розпочав зустріч і вже на перших хвилинах заробив кілька стандартів поблизу воріт суперника. «Спортінг» відповів агресивним пресингом і намагався швидко переходити до атак. На восьмий хвилині лісабонці створили першу серйозну загрозу, проте захисники гірників заблокували кілька ударів із меж штрафного майданчика. Згодом гра вирівнялася, а команди почергово володіли м'ячем, не надто ризикуючи попереду.

Ближче до завершення першого тайму «Шахтар» почав частіше загрожувати воротам Руя Сілви. На 38-й хвилині Еліас вивів Аліссона на побачення з голкіпером, але бразилець не зміг завдати удару з вигідної позиції. Найкращу нагоду до перерви гірники отримали на 42-й хвилині: Назарина виконав чудову передачу на дальню стійку, звідки Еліас із кількох метрів пробив вище воріт. Команди пішли на відпочинок за нульового рахунку.

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На початку другої половини зустрічі «Спортінг» відповів кількома небезпечними атаками. Спочатку Думбія пробив поруч зі стійкою, а згодом Різник врятував команду після удару Інасіо головою. На 53-й хвилині вже гірники були близькими до гола: Мендоса знайшов передачею Еліаса, який пробив із розвороту, проте захисник гостей підстрахував свого голкіпера. Розв'язка настала на 59-й хвилині, коли після непорозуміння в обороні «Шахтаря» Думбія опинився першим на м'ячі у штрафному майданчику та відкрив рахунок.

Пропущений гол змусив команду Арди Турана активніше йти вперед. У відповідь «Спортінг» отримував простір для контратак: на 69-й хвилині Суарес навіть вибіг на побачення з Різником, але пробив вище воріт. Гірники продовжували шукати можливості відігратися. На 72-й хвилині Еліас не реалізував чудовий шанс із воротарського майданчика, а після падіння Вінісіуса Тобіаса арбітр звернувся до VAR, проте пенальті призначати не став. Наприкінці зустрічі «Шахтар» ще кілька разів перевірив реакцію Руя Сілви, зокрема ударами Марлона та Аліссона, але зрівняти рахунок так і не вдалося.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27. Четвертий тур

«Шахтар» – «Спортінг» 0:1 (0:0)

Голи: Думбія (59)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що «Шахтар» зробив вимушену заміну в заявці на Лігу чемпіонів.