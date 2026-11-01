Прем'єр-ліга перенесла зірваний матч футбольного дивізіону

Суперники повернуться на поле в іншу дату

Команди не змогли зіграти другий тайм ані в суботу, ані в неділю

Дирекція української Прем'єр-ліги вирішила перенести матч між київським «Лівим Берегом» і чернівецькою «Буковиною» на невизначений термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УПЛ.

Суперники зустрілися в рамках 11-го туру чемпіонату України. Поєдинок розпочався напередодні. На полі команди встигли провести один тайм, а другий через тривалу повітряну тривогу в регіоні перенесли на неділю.

Однак, у Бориспільському районі жовтий рівень загрози зберігається з обідньої пори суботи. Стадіон «Лівий Берег» розташований на масиві Млиново. Останній територіально належить до Золочівської громади.

Оскільки безпекові умови на середину дня не змінилися, то офіційні особи вирішили перенести матч. Нову дату поєдинку згодом визначить дирекція УПЛ. Після першого тайму «Буковина» веде в рахунку завдяки голу хавбека Груші (1:0).

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, раніше «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.