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Скандал у збірній Португалії: легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розкритикував Роналду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Скандал у збірній Португалії: легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розкритикував Роналду
Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії
фото: Getty Images

Руні не сподобалася поведінка Роналду

Вейн Руні, колишній одноклубник нападника Кріштіану Роналду по «Манчестер Юнайтед», розкритикував поведінку 41-річного форварда, який самовільно залишив збірну Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на The United Stand.

«Роналду – великий гравець. Того ж дня, коли Мессі оголосив про залишення збірної Аргентини, він залишив збірну Португалії таким чином і зробив ту заяву… Це просто неправильно у всіх сенсах. Нашкодити своєму тренеру, друзям по команді та федерації так, як це зробив він, було дуже некоректно. Весь процес був неправильним. За цим було неприємно спостерігати.

Кінець кар'єри настає для всіх футболістів. Має бути момент, коли все закінчиться. Кріштіану не справляється з цим, спостерігати за подібним стає некомфортно. Не можна вказувати тренеру, що йому говорити на пресконференції... Це виходить за межі всього, що я коли-небудь бачив», – заявив Руні.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезуш розповів, що готовий повернути Кріштіану Роналду назад до національної команди.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана. 

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, 6 жовтня Роналду зробив заяву, в якій розповів про власну версію подій у збірній Португалії.

Теги: Кріштіану Роналду Вейн Руні футбол

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