Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
Вручення нагороди відбудеться 26 жовтня у Парижі
Голкіпер «Реала» Андрій Лунін вважає, що «Золотий м'яч»-2026 має отримати нападник вершкових Кіліан Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eel Chiringuito.
«Для мене все очевидно, Мбаппе – найкращий», – сказав воротар королівського клубу.
У минулому сезоні Кіліан МБаппе провів 44 матчі на клубному рівні, забив 42 голи та віддав п'ять гольових передач, а також став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та чемпіонату Іспанії, проте з «Реалом» жодних трофеїв не завоював.
На минулому Чемпіонаті світу Кіліан Мбаппе відзначився десятьма голами, став найкращим бомбардиром мундіалю, проте збірна Франції не завоювала ніяких нагород, поступившись Англії у грі за третє місце.
До слова, українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревинським розсудить матч Ліги націй між Боснією та герецеговиною та Швецією.
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