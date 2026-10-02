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Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
Українець цього сезону на поле не виходив
фото: Instagram Андрія Луніна

Вручення нагороди відбудеться 26 жовтня у Парижі

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін вважає, що «Золотий м'яч»-2026 має отримати нападник вершкових Кіліан Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eel Chiringuito.

«Для мене все очевидно, Мбаппе – найкращий», – сказав воротар королівського клубу.

У минулому сезоні Кіліан МБаппе провів 44 матчі на клубному рівні, забив 42 голи та віддав п'ять гольових передач, а також став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та чемпіонату Іспанії, проте з «Реалом» жодних трофеїв не завоював.

На минулому Чемпіонаті світу Кіліан Мбаппе відзначився десятьма голами, став найкращим бомбардиром мундіалю, проте збірна Франції не завоювала ніяких нагород, поступившись Англії у грі за третє місце.

До слова, українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревинським розсудить матч Ліги націй між Боснією та герецеговиною та Швецією.

Теги: Андрій Лунін Кіліан Мбаппе Золотий м'яч

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