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Чемпіон Німеччини-2009 офіційно повернувся до Бундесліги на новий сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон Німеччини-2009 офіційно повернувся до Бундесліги на новий сезон
Едін Джеко понад 20 років виступає на високому рівні
фото: ФК «Шальке»

Досвідчений нападник продовжить виступи в солідному віці

Форвард Едін Джеко продовжив контракт із «Шальке» з німецького Гельзенкірхена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

40-річний боснієць допоміг «кобальтовим» підвищитися в класі за підсумками попереднього сезону. Тепер він погодився пролонгувати договір із новачком елітного дивізіону Німеччини. Угода розрахована на один рік.

Джеко повернувся до Бундесліги після паузи на півтора десятиліття. У 2007-2011 роках він захищав кольори «Вольфсбурга». Разом із бразильцем Графіте він організував сенсаційне чемпіонство «вовків» у кампанії 2008/09.

Цього тижня балканський нападник відновить тренування з «Шальке». Джеко продовжить виступи під 10-м номером. До Гельзенкірхена він перебрався вільним агентом у січні та встиг зіграти 11 матчів у Другій Бундеслізі, в яких оформив шість голів.

«Відколи я приєднався до «Шальке» взимку, я став частиною чудової команди та відчув неймовірну підтримку наших уболівальників. Вихід у Бундеслігу – одна з найяскравіших подій моєї кар'єри. Це було дивовижно. Футбол упродовж усього мого життя приносив мені радість і мотивував мене. Я, як і раніше, сповнений бажанням досягати успіху та хочу допомогти нашій команді й у Бундеслізі», – заявив Джеко.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: Бундесліга ФК Шальке Едін Джеко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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