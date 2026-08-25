Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії

Футболісти зібралися стати спортивними функціонерами

«Ештрела» з португальської Амадори незабаром перейде під контроль інвестиційної групи з Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

До складу інвесторів входять відразу троє ексвиконавців мюнхенської «Баварії». Компанію легенді Томасу Мюллеру складуть Ян Зоммер і Матс Гуммельс. Президентом «триколірних» стане Йоганнес Мьосманг.

Німецькі інвестори націлилися на 90 % акцій «Ештрели». Угода коштуватиме групі всього 40 млн євро. Рівень залученості колишніх зірок Бундесліги до управлінських рішень в клубі Прімейри наразі залишається невідомим.

«Ештрела» розпочала четвертий поспіль сезон в елітному дивізіоні Португалії. У минулій кампанії «триколірні» посіли 15-те місце. Найвищим досягненням команди в історії залишається завойований у сезоні 1989/90 Кубок Португалії.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».