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Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії
Томас Мюллер вирішив інвестувати кошти в скромний колектив
фото: EFE

Футболісти зібралися стати спортивними функціонерами

«Ештрела» з португальської Амадори незабаром перейде під контроль інвестиційної групи з Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

До складу інвесторів входять відразу троє ексвиконавців мюнхенської «Баварії». Компанію легенді Томасу Мюллеру складуть Ян Зоммер і Матс Гуммельс. Президентом «триколірних» стане Йоганнес Мьосманг.

Німецькі інвестори націлилися на 90 % акцій «Ештрели». Угода коштуватиме групі всього 40 млн євро. Рівень залученості колишніх зірок Бундесліги до управлінських рішень в клубі Прімейри наразі залишається невідомим.

«Ештрела» розпочала четвертий поспіль сезон в елітному дивізіоні Португалії. У минулій кампанії «триколірні» посіли 15-те місце. Найвищим досягненням команди в історії залишається завойований у сезоні 1989/90 Кубок Португалії.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: Томас Мюллер Ян Зоммер Матс Гуммельс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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