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Матч між «Шахтарем» і «Динамо» зібрав рекордну телеаудиторію

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Матч між «Шахтарем» і «Динамо» зібрав рекордну телеаудиторію
Головне дербі України виявилося рекордним
фото: ФК «Шахтар»

Класичне протистояння стало найпопулярнішим поєдинком української Прем'єр-ліги

Центральний матч 12-го туру елітного дивізіону між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо» переглянула рекордна в історії каналу UPL.TV кількість глядачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Класичне 8 листопада зібрало 806 тисяч телеглядачів. Ідеться про користувачів OTT та IPTV. У вечірньому слоті принциповий поєдинок дивилося 26,3 % загальної аудиторії, тож UPL.TV у цей час був найпопулярнішим в Україні каналом в інтернет-сегменті.

Матч «Шахтар» – «Динамо» завершився нічиєю (0:0). «Гірники» в другому таймі залишилися в меншості через вилучення оборонця Вінісіуса Тобіаса. Однак, підопічні Арди Турана витримали тиск столичного гранда.

ЛНЗ забрав обидва призи за підсумками туру УПЛ

Нападник черкаського ЛНЗ Папа Ндіага Яде визнаний футболістом туру. Він забезпечив «насінникам» перемогу над луганською «Зорею» (2:1). Африканець оформив дубль, зокрема реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

Тим часом керманич ЛНЗ Віталій Пономарьов – найкращий тренер звітного туру. «Насінники» продовжили серію без поразок до чотирьох матчів. Черкасці оформили три перемоги та зіграли внічию з київським «Лівим Берегом» (0:0).

Символічна збірна 12-го туру

До команди найкращих потрапили представники семи клубів. Найбільше футболістів делегувало житомирське «Полісся» – трьох. По два гравці відрядили «Кудрівка» та «Динамо».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Лавута – Кравченко, Сарапій, Тіаре, Крушинський – Смирний, Криворучко, Шапаренко – Аліссон, Ндіага, Сидун.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

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Теги: ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ телебачення футбол

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