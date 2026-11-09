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Ігор Суркіс оцінив роботу Мацея Кендзьорека в «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ігор Суркіс оцінив роботу Мацея Кендзьорека в «Динамо»
Ігор Суркіс заявив, що довіряє Мацею Кендзьореку

Ігор Суркіс: За останні роки я не бачив у роздягальні такої атмосфери, яка панує сьогодні

Президент «Динамо» Ігор Суркіс поділився своїми враженнями від «класичного» з «Шахтарем», що відбулося у Львові. Прпо це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

«Це було справжнє класичне протистояння. Гра вийшла дуже хорошою. Ми сподівалися перемогти, так само, як і «Шахтар». Сьогодні я побачив команду, побачив хлопців, які тактично діяли дуже грамотно.

«Шахтар» – дуже сильна команда, у складі якої грають висококваліфіковані футболісти. Тому, коли ми отримали чисельну перевагу, я розраховував, що ми все ж таки переможемо. Але футбол є футбол – ми навіть могли й програти, коли суперник вийшов один на один із нашим воротарем. Тому будемо боротися далі», – сказав Суркіс.

Він також оцінив роботу в клубі Мацея Кендзьорек.

«Я дивлюся на те, як працює Кендзьорек. Туран теж не хапав із неба золотих медалей, як то кажуть. Він прийшов у хорошу команду, де зібрані кваліфіковані виконавці. У нас же грають переважно українські футболісти. Кендзьорек робить свою справу, але в нього не було часу зробити те, що зазвичай робиться під час зборів. Команда фізично ще не готова грати на найвищому рівні. Навіть коли ми почали грати в більшості, це було помітно. Але я сподіваюся, що зараз буде двотижнева пауза, і він зможе надолужити згаяне. На сьогоднішній день я йому довіряю.

За останні роки я не бачив у роздягальні такої атмосфери, яка панує сьогодні, навіть після гри, яку ми не виграли. Сьогодні зіграли внічию – 0:0. Ми будемо боротися далі, і я сподіваюся, що в нього все вийде», – розповів Суркіс.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» розписав нічию з київським «Динамо» (0:0) в 12-му турі української Прем'єр-ліги.

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Теги: Ігор Суркіс ФК «Динамо» футбол

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