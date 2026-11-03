«Динамо» втратило півзахисника на фоні повернення двох футболістів

Столичний гранд поділився новинами з лазарету команди

Оборонець Костянтин Вівчаренко та вінгер Богдан Редушко повернулися до загальної групи київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Обидва виконавці впродовж тривалого часу перебували поза обоймою «біло-синіх». Вівчаренко не виходив на поле з липня, коли «Динамо» ще змагалося у кваліфікації Ліги Європи. Натомість Редушко не грав із середини серпня, коли столичний гранд опинився в кваліфікації Ліги конференцій.

Тим часом у лазарет «Динамо» потрапив півзахисник Владислав Кабаєв. Українець зазнав травми плеча на тренуванні. Терміни його відновлення наразі невідомі, але півзахисник навряд допоможе киянам у Класичному проти донецького «Шахтаря» 8 листопада.

Кабаєв у нинішньому сезоні провів 13 матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт українця з «Динамо» розрахований до літа 2028 року.

До слова, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.