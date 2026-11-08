«Шахтар» і «Динамо» зіграли центральний матч туру Прем'єр-ліги: відомий результат

Вітчизняні гранди зіграли Класичне в національній першості

Донецький «Шахтар» розписав нічию з київським «Динамо» (0:0) в 12-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Шахтар» переграв київську «Оболонь» (2:0). Дубль до свого активу записав вінгер Аліссон. Перед цим підопічні Арди Турана розписали нічию з луганською «Зорею» (0:0). Посеред тижня «гірники» програли матч Ліги чемпіонів лісабонському «Спортінгу» (0:1).

«Динамо» же здолало криворізький «Кривбас» (2:0) у минулому турі УПЛ. Голами відзначилися форвард Пономаренко та вінгер Ярмоленко, який реалізував одинадцятиметровий. Згодом останній отримав червону картку й пропустить Класичне. Раніше «біло-сині» перемогли «Кудрівку» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Михайленко та Піхальонок. Третій – автогол оборонця Векляка.

Перебіг подій

У перші хвилини переконливішими були «гірники». Момент забити змарнував Мендоза, який з меж штрафного пробив над воротами. Столичний гранд відповів у середині тайму низовим ударом Сича в руки голкіперу після перехоплення.

Новий спалах активності припав на кінцівку першої половини. Спершу Волошин не переграв Різника після класної передачі Пономаренка. А далі двічі на ударних позиціях опинився Аліссон – сейв Бущана та стійка воріт.

А на старті другої 45-хвилинки «Шахтар» підвів Тобіас. Під час підготовки до кутового біля власних воріт бразилець кулаком відмахнувся від Дубінчака й спровокував сутичку. Після перегляду повтору арбітр вилучив «гірника».

У більшості «Динамо» заграло першим номером. Утім, команда Турана злагоджено діяла в обороні. Більше того, поступово «Шахтар» відсунув гру подалі від володінь Різника.

Гострих моментів від «біло-синіх» довелося зачекати. Та й ті виникли після дальніх ударів підопічних Мацея Кендзьорека. З пострілом Бражка з відскоку та ударом Дубінчака в атаці другим темпом упорався голкіпер, а Ба пробив мимо.

Найгострішим же був момент Тіаре. На 87-й хвилині центрбек «Динамо» випередив Різника після навісу Шапаренка з кутового, та м'яч пішов над поперечиною. Зрештою, на табло так і залишилися нулі.

«Шахтар» повернув лідерство в УПЛ. Команда Турана набрала 29 очок. Другим іде житомирське «Полісся» з матчем у запасі (28 пунктів). «Динамо» залишилося третім, зігравши на поєдинок менше за «гірників» (23 бали).

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Шахтар» – «Динамо» – 0:0

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До слова, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.