Ярмоленко побив рекорд Шацьких за голами в чемпіонаті України

Капітан столичного гранда став абсолютним рекордсменом дивізіону

Лідер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд бомбардирів української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Ветеран відзначився голом під завісу першого тайму протистояння з криворізьким «Кривбасом» в 11-му турі. Ярмоленко реалізував одинадцятиметровий за фол проти Пономаренка. Тепер в активі українця 125 голів на рівні УПЛ.

Ярмоленко в 2017-2023 роках виступав за межами України. До рідного клубу він повернувся перед сезоном 2023/24. Контракт вінгера з «Динамо» розрахований до літа 2027 року, а потім Ярмоленко повинен стати спортивним директором «біло-синіх».

Найкращі бомбардири УПЛ в історії

Досвідчений вінгер побив рекорд узбецького форварда Максима Шацьких. Він у 1999-2015 роках оформив 124 м'ячі за «Динамо», столичний «Арсенал» і ужгородську «Говерлу». Натомість Ярмоленко всі голи забив у складі «біло-синіх», дебютувавши за гранд у сезоні 2007/08.

Андрій Ярмоленко («Динамо») – 125 голів

Максим Шацьких («Динамо», «Арсенал», «Говерла») – 124

Сергій Ребров («Шахтар», «Динамо») – 123

Євген Селезньов («Арсенал», «Шахтар», «Дніпро», «Колос», «Минай») – 117

Андрій Воробей («Шахтар», «Дніпро», «Арсенал», «Металіст») – 105

Переможці перегонів бомбардирів у попередні сезони Вищої ліги/УПЛ

Нападники «Динамо» втретє поспіль здобули звання найкращого голеадора. Загалом динамівці дев'ять разів ставали найкращими бомбардирами сезону. До Пономаренка таке досягнення підкорилося Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Максиму Шацьких (двічі), Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Владиславу Ванату (двічі).

1992 – Юрій Гудименко («Таврія») – 12 голів,

1992/93 – Сергій Гусєв («Чорноморець») – 17,

1993/94 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 18,

1994/95 – Арсен Аваков («Торпедо») – 21,

1995/96 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 20,

1996/97 – Олег Матвєєв («Шахтар») – 21,

1997/98 – Сергій Ребров («Динамо») – 22,

1998/99 – Андрій Шевченко («Динамо») – 18,

1999/2000 – Максим Шацьких («Динамо») – 20,

2000/01 – Андрій Воробей («Шахтар») – 21,

2001/02 – Сергій Шищенко («Металург» Д) – 12,

2002/03 – Максим Шацьких («Динамо») – 22,

2003/04 – Георгій Деметрадзе («Металург» Д) – 18,

2004/05 – Олександр Косирін («Чорноморець») – 14,

2005/06 – Брандао («Шахтар»), Еммануель Окодува («Арсенал») – 15,

2006/07 – Олександр Гладкий («Харків») – 13,

2007/08 – Марко Девіч («Металіст») – 19,

2008/09 – Олександр Ковпак («Таврія») – 17,

2009/10 – Артем Мілевський («Динамо») – 17,

2010/11 – Євген Селезньов («Дніпро») – 17,

2011/12 – Євген Селезньов («Шахтар»), Майкон («Волинь») – 14,

2012/13 – Генріх Мхітарян («Шахтар») – 25,

2013/14 – Луїс Адріано («Шахтар») – 20,

2014/15 – Алекс Тейшейра («Шахтар»), Ерік Бікфалві («Волинь») – 17,

2015/16 – Алекс Тейшейра («Шахтар») – 22,

2016/17 – Андрій Ярмоленко («Динамо») – 15,

2017/18 – Факундо Феррейра («Шахтар») – 21,

2018/19 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 19,

2019/20 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 20,

2020/21 – Владислав Кулач («Ворскла») – 15,

2022/23 – Артем Довбик («Дніпро-1») – 24,

2023/24 – Владислав Ванат («Динамо») – 14,

2024/25 – Владислав Ванат («Динамо») – 17,

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо») – 13.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.