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Прем'єр-ліга змінила час двох матчів прийдешнього туру чемпіонату України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Прем'єр-ліга змінила час двох матчів прийдешнього туру чемпіонату України
«Пивовари» вийдуть на матч раніше
фото: ФК «Оболонь»

Організаційні зміни пов'язані з погіршення безпекової ситуації

Українська Прем'єр-ліга перенесла старт домашніх матчів київської «Оболонню» та столичного «Динамо» в прийдешньому турі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Спершу стартовий свисток поєдинку між «пивоварами» та криворізьким «Кривбасом» був запланований на 15:30. Проте, дирекція ліги змінила час початку поєдинку 10 жовтня на 13:00. Як наслідок, усі матчі суботи відбудуться в один часовий слот.

Аналогічні зміни відбулися з поєдинком «біло-синіх» у неділю. Початково матч проти львівських «Карпат» повинен був розпочатися о 15:30. Утім, тепер він відбудеться паралельно з протистоянням черкаського ЛНЗ і «Кудрівки».

За інформацією «ТаТоТаке», УПЛ вирішила змінити слоти домашніх поєдинків для низки клубів через безпекову ситуацію. Команди зі столиці, Київської області, а також ЛНЗ, «Кривбас» і одеський «Чорноморець» розпочинатимуть раніше. Їхні домашні матчі стартуватимуть о 12:00-13:00.

До слова, раніше «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

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Теги: УПЛ ФК «Оболонь» ФК «Кривбас» ФК «Динамо» ФК Карпати футбол

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