Воротар-бомбардир і тренер-ювіляр забрали нагороди туру Прем'єр-ліги

Історичні досягнення в елітному дивізіоні отримали додаткові відзнаки

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращих гравця і тренера 7-го туру сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Голкіпер київської «Оболоні» Назарій Федорівський став найкращим футболістом звітного туру. Саме воротар приніс «пивоварам» нічию у протистоянні з одеським «Чорноморцем» (1:1), забивши головою у доданий арбітром час. Лише вдруге в історії еліти кіпер оформив гол із гри.

Натомість керманич столичного «Лівого Берега» Олександр Рябоконь – тренер туру. Його підопічні несподівано здолали кам'янець-подільський «Епіцентр» (2:0) на виїзді. Для вітчизняного фахівця ця перемога стала 60-ю в УПЛ.

Кого випередили Назарій Федорівський та Олександр Рябоконь

Понад половина представників медіа, зокрема й «Главкома», віддали перше місце в анкетах саме воротарю «Оболоні». За ним опинилися півзахисник «Кудрівки» Євген Смирний, хавбек «Колоса» з Ковалівки Арінальдо Ррапай, півзахисник донецького «Шахтаря» Педріньйо та оборонець «Харкова» Ілля Крупський.

Натомість головний тренер «лелек» залишив позаду керманича донецького «Шахтаря» Арду Турана та коуча рівненського «Вереса» Олега Шандрука. Підопічні турка в більшості розгромили черкаський ЛНЗ (3:0). Натомість рівняни відібрали очки в львівських «Карпат».

Символічна збірна 7-го туру

Своїх представників до команди найсильніших делегували аж вісім клубів. Зокрема, «Харків» відрядив до символічної збірної трьох футболістів, а київське «Динамо» – двох. По одному виконавцю мають «Оболонь», житомирське «Полісся», «Шахтар», «Лівий Берег», «Колос» і «Кудрівка».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Федорівський – Крупський, Сарапій, Шабанов, Педро Енріке – Ррапай, Бражко, Смирний – Воробчак, Пономаренко, Забергджа.

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.