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«Полісся» завдало «Лівому Берегу» першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» завдало «Лівому Берегу» першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги
«Поліські вовки» обмежилися одним голом
фото: ФК «Полісся»

Житомиряни скромно здолали новачка дивізіону

Житомирське «Полісся» переграло київський «Лівий Берег» (1:0) у 6-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Руслана Ротаня ледь не забили в першій же атаці. Та Краснопір із центру штрафного низовим ударом лише розім'яв кіпера. А от наступний момент виник аж на 33-й хвилині, коли Сарапій приклався здалеку – сейв Жмурка.

Зрештою, відкрити рахунок житомирянам допомогли гості. Небезпека прийшла з правого флангу, звідки Андраде виконав простріл уздовж воріт. Краснопір не зміг замкнути ближню стійку, але на дальній Косовський зрізав м'яч за лінію.

Тут же Емерллаху міг подвоїти перевагу, та після зміщення пробив поруч зі стійкою. На старті другої половини двічі на ударній позиції опинився Андрієвський. З дальнім пострілом хавбека впорався воротар, а другий удар пройшов над поперечиною.

Та далі обидві команди турбували голкіперів нечасто. «Лелеки» на фінальному відрізку можуть занести в актив хіба що удар Вікентія Волошина з рикошетом повз ворота. Житомирян же влаштував і один забитий м'яч.

Мінімальна перемога дозволила «Поліссю» принаймні тимчасово стати одноосібним лідером УПЛ. Команда Ротаня набрала 15 очок. Зате «Лівий Берег» зазнав першої поразки в сезоні. Кияни мають чотири пункти та залишаються над зоною вильоту.

Українська Прем'єр-ліга. Шостий тур

«Полісся» – «Лівий Берег» – 1:0

  • Гол: Косовський, 37 (автогол)

Standings provided by Sofascore

До слова, черкаський ЛНЗ упевнено здолав «Оболонь» з Києва в УПЛ. «Насінники» забили три м'ячі до перерви. Натомість «пивовари» змогли відповісти лише одним у другому таймі.

Нагадаємо, львівські «Карпати» на виїзді розібралися з «Колосом» із Ковалівки. «Леви» відзначилися двічі в першій половині. Хлібороби відквитати бодай один м'яч не зуміли.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Полісся» ФК «Лівий Берег»

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