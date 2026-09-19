Потрійний ляпас на узбережжі. Чемпіон Англії зазнав першої поразки в сезоні

Столичний гранд зазнав гучного фіаско на виїзді

«Брайтон» розгромив лондонський «Арсенал» (3:0) у 5-му турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Чайки» двічі засмутили чинних чемпіонів до перерви. Спершу Гросс обвідним ударом поклав м'яч під дальню стійку. А під завісу першого тайму Костулас із розвороту завершив контратаку господарів.

На початку же другої половини «Брайтон» довів рахунок до розгромного. Допоміг «чайкам» стандарт – кутовий. Гросс навісив від прапорця на дальню стійку, де Чема результативно зіграв головою.

«Каноніри» впродовж усього поєдинку виглядали пасивно та заслужено програли. Поразка на південному узбережжі Англії стала для підопічних Мікеля Артети першою у новому сезоні. Раніше «Арсенал» виграв Суперкубок Англії, оформив чотири перемоги в АПЛ, здолав італійський «Наполі» в Лізі чемпіонів, а «Іпсвіч» – у Кубку англійської ліги.

Англійська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Брайтон» – «Арсенал» – 3:0

Голи: Гросс, 31, Костулас, 45, Чема, 57

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