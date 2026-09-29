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«Челсі» домовився з чемпіоном світу про трансфер – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» домовився з чемпіоном світу про трансфер – ЗМІ
Мартін Субіменді отримав кар'єрний варіант по сусідству
фото: EFE

Тепер столичний гранд повинен умовити конкурента

Лондонський «Челсі» прагне підсилитися півзахисником збірної Іспанії Мартіном Субіменді в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

«Сині» підготували на хавбека 70 млн євро. Столичний колектив нібито вже заручився підтримкою самого іспанця. Менеджменту «Челсі» залишилося вмовити на трансфер лондонський «Арсенал».

У підписанні Субіменді зацікавлений керманич «синіх» Хабі Алонсо. Він знайомий з можливостями співвітчизника з часу роботи в структурі «Реал Сосьєдада» з іспанського Сан-Себастьяна. На «Стемфорд Брідж» хавбек повинен замінити Енцо Фернандеса, який перебрався в «Манчестер Сіті».

Субіменді в нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Іспанець забажав покинути «Емірейтс» через брак ігрової практики, а його контракт із «канонірами» чинний до літа 2030 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Арсенал (Лондон) АПЛ

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