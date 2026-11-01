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Юний українець оформив третій гол у футбольному сезоні Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Юний українець оформив третій гол у футбольному сезоні Італії
Богдан Попов приймає вітання одноклубника
фото: ФК «Емполі»

Нападник молодіжної збірної України відзначився у Серії B

Форвард Богдан Попов доклався до нічиєї «Емполі» з «Юве Стабією» (2:2) у рамках 10-го туру другого дивізіону чемпіонату Італії. Про це повідомляє «Главком».

Українець вийшов у старті «адзуррі». На полі він провів усі 90 хвилин. Саме Попов зрівняв рахунок на 38-й хвилині, коли «Емполі» мінімально поступався.

Згодом «адзуррі» вийшла вперед зусиллями хавбека Едоардо Сапоріті. Та на початку другої половини «оси» зрівняли рахунок. Вирвати перемогу жодна з команд так і не зуміла.

Попов у нинішньому сезоні провів 10 матчів у Серії B. До свого активу він записав три голи. «Емполі» залишається у зоні вильоту (вісім очок).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол

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