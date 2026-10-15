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Український голкіпер розповів, чому зірвався його трансфер у «Вест Гем»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Український голкіпер розповів, чому зірвався його трансфер у «Вест Гем»
У 2005-2012 роках Микола Литовка грав у чемпіонаті В'єтнаму

Микола Литовка про перегляд у «Вест Гемі»: Агент уже домовився, я мав туди виїжджати

Український голкіпер Микола Литовка в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, чому наприкінці 2000-х років зірвався його трансфер у англійський «Вест Гем».

У 2005-2012 роках Литовка грав у чемпіонаті В'єтнаму. Також він отримав громадянство країни та провів у 2009 році два поєдинки (один з них не пішов в офіційну статистику) за збірну В'єтнаму.

«У перший рік у В'єтнамі я вже почав учити місцеву мову. Уже через півроку я міг спокійно комунікувати з командою, керувати обороною. Через три – вільно розмовляв в'єтнамською, жодних проблем не було.

Знаєте, вони не дуже хотіли приймати нас «чужинців», гравців які народилися в інших країнах. От вони поставили на ці два товариські поєдинки збірної проти пірейського «Олімпіакоса» та збірної Кувейту (спаринги відбулися навесні 2009 року – «Главком») й думали, що ми провалимося, і вони просто закриють нам шлях. «Ось, мовляв, вони недостатньо хорошого рівня, не допомогли». Але ми виграли тоді! (перемогли Кувейт і «Олімпіакос» з однаковим рахунком 1:0 – «Главком»).

Ми класно, чудово зіграли, та потім вони просто з політичних міркувань «дали задній хід» щодо гри за збірну гравців з інших країн. Просто сказали – політичне рішення «згори» і все.

З'явилися пропозиції навіть потім поїхати в Англію, до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Я зіграв ці два поєдинки та мав їхати на перегляд у «Вест Гем». Агент уже домовився, я мав туди виїжджати. Але ж в АПЛ можуть грати лише легіонери, які грають за збірні своїх країн. Якщо ні, то вибачай», – розповів Литовка.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: ФК «Вест Гем Юнайтед» футбол АПЛ

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