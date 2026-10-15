Микола Литовка про перегляд у «Вест Гемі»: Агент уже домовився, я мав туди виїжджати

Український голкіпер Микола Литовка в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, чому наприкінці 2000-х років зірвався його трансфер у англійський «Вест Гем».

У 2005-2012 роках Литовка грав у чемпіонаті В'єтнаму. Також він отримав громадянство країни та провів у 2009 році два поєдинки (один з них не пішов в офіційну статистику) за збірну В'єтнаму.

«У перший рік у В'єтнамі я вже почав учити місцеву мову. Уже через півроку я міг спокійно комунікувати з командою, керувати обороною. Через три – вільно розмовляв в'єтнамською, жодних проблем не було.

Знаєте, вони не дуже хотіли приймати нас «чужинців», гравців які народилися в інших країнах. От вони поставили на ці два товариські поєдинки збірної проти пірейського «Олімпіакоса» та збірної Кувейту (спаринги відбулися навесні 2009 року – «Главком») й думали, що ми провалимося, і вони просто закриють нам шлях. «Ось, мовляв, вони недостатньо хорошого рівня, не допомогли». Але ми виграли тоді! (перемогли Кувейт і «Олімпіакос» з однаковим рахунком 1:0 – «Главком»).

Ми класно, чудово зіграли, та потім вони просто з політичних міркувань «дали задній хід» щодо гри за збірну гравців з інших країн. Просто сказали – політичне рішення «згори» і все.

З'явилися пропозиції навіть потім поїхати в Англію, до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Я зіграв ці два поєдинки та мав їхати на перегляд у «Вест Гем». Агент уже домовився, я мав туди виїжджати. Але ж в АПЛ можуть грати лише легіонери, які грають за збірні своїх країн. Якщо ні, то вибачай», – розповів Литовка.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.