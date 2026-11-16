Молодіжна збірна Росії з хокею не зіграє на світовій першості в Канаді

Російськи пропагандист Володимир Познер розкритикував рішення не допускати збірну Росії з хокею до участі в молодіжному Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

«Рішення ганебне. Воно більше схоже на помсту, ніж на якийсь розумний вчинок. Звісно, ​​це уряд Канади, більше ніхто. Як із цим боротися і що робити, я не знаю. Але треба робити кроки. Просто так це залишити буде неправильно», – заявив Познер.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Ймовірне повернення російських хокеїстів на світові першості стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань.

Як повідомлялося, Канада заявила, не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не змогли б взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.