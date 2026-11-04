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Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW
Сутички біля будівлі Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці стали приводом для поширення російської дезінформації
фото: Hromadske

Російські чиновники та пропагандисти поширювали непідтверджені звинувачення, намагаючись посилити суспільну напругу навколо мобілізації

Кремль використав конфлікт між протестувальниками та військовослужбовцями Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці під Києвом для поширення дезінформації та посилення розколу в українському суспільстві. Російська пропаганда намагалася скористатися невизначеністю навколо інциденту та невдоволенням мобілізаційними процесами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW) за 3 листопада.

Аналітики зазначають, що російські посадовці та державні медіа активно поширювали непідтверджені твердження про нібито катування, вимагання грошей, примусову мобілізацію та вбивства людей у будівлі, де перебували українські військовослужбовці.

Представники Кремля називали приміщення «катівнею», а російські воєнні блогери поширювали звинувачення щодо начебто незаконного утримання громадян у підвалі. Водночас підтверджень цих тверджень немає.

На думку ISW, Москва скористалася браком перевіреної інформації про події, щоб поширювати провокаційні повідомлення та поглиблювати суперечності між українським суспільством і військовими.

Що відомо про інцидент на Борщагівці
Сутички сталися 2 листопада біля будівлі у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Перед цим у соціальних мережах з'явилися відеозвернення зі звинуваченнями військовослужбовців у нібито незаконному утриманні людей.

Біля приміщення зібралися протестувальники, між якими та представниками Національної гвардії виник конфлікт.

У Нацгвардії пояснили, що будівлю офіційно орендують для тимчасового розміщення мобілізованих військовослужбовців. За інформацією відомства, там також перебували четверо військових, яким надавали медичну допомогу після затримання за самовільне залишення військової частини.

Поліція Київської області спростувала повідомлення про незаконне утримання цивільних осіб у приміщенні.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 3 листопада повідомив, що правоохоронці встановлюють усі обставини події. Він також визнав наявність суспільної напруги навколо мобілізації та припустив можливу участь провокаторів у конфлікті.

За його словами, правоохоронці затримали жінку, яка видавала себе за медичну працівницю. Вона придбала автомобіль швидкої допомоги, заздалегідь оглядала місце події та контактувала з Telegram-каналами, які поширювали інформацію про інцидент.

Аналітики ISW наголошують, що Росія використовує реальні суспільні проблеми та суперечності для проведення інформаційних операцій, спрямованих на підрив довіри до українських державних інституцій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Центр протидії дезінформації виявив ознаки скоординованої інформаційної кампанії навколо подій на Борщагівці. Фахівці зафіксували 361 однотипний допис у Facebook та поширення російського пропагандистського наративу в 110 Telegram-каналах.

Також Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через сутички у Петропавлівській Борщагівці. Слідчі перевіряють умови перебування військовослужбовців у будівлі, можливе застосування до них примусу та законність дій усіх учасників конфлікту.

Крім того, Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку обставин інциденту. Командування Нацгвардії повідомило, що в приміщенні перебували 18 військовослужбовців, а чотирьох бійців після самовільного залишення частин доправили до медичного закладу.

Раніше «Главком» писав про затримання жінки, яка прибула на місце подій на автомобілі швидкої допомоги. За словами Буданова, вона заздалегідь придбала автомобіль, оглядала територію військового об'єкта та листувалася з Telegram-каналами. Її мотиви встановлюють правоохоронці.

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Теги: росія пропаганда Facebook Кирило Буданов конфлікт

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