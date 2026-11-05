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Перевернули гру: Україна перемогла Польщу в Європейському кубку націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Перевернули гру: Україна перемогла Польщу в Європейському кубку націй
Українська збірна змагається у групі С Європейського кубка націй
фото: Федерація хокею України

Синьо-жовті вдало почали виступи під керівництвом нового тренера

Чоловіча збірна України з хокею перемогла Польщу в матчі першого туру Європейського кубка націй. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри 

Національна збірна України з хокею провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Олександра Бобкіна. На етапі Європейського кубка націй у польському Сосновці дебютним суперником «синьо-жовтих» стали господарі льоду – збірна Польщі.

Поляки відкрили рахунок під кінець першого періоду: на 18:25 хв відзначився Йонаш Гофман (асистенти – Бринкус і Гурни). Однак у другому періоді збірна України зрівняла рахунок, коли на 29:50 хв дальнім кидком відзначився форвард Данило Трахт (асист – Боднар). А вже на початку третього періоду, у більшості, капітан команди Ігор Мережко вивів Україну вперед (асистенти – Пересунько і Денискін). Це означало перемогу нашої команди з рахунком 2:1. 

Європейський кубок націй, перший тур

Польща – Україна 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

  • Шайби: 1:0 – Гофман (Бринкус, Ґурни), 18:25. 1:1 – Трахт (Боднар, Сисак), 29:50. 1:2 – Мережко (Панасенко, Денискін – більшість), 44:18

Що таке Європейський кубок націй

Європейський кубок націй – це новий офіційний турнір національних збірних з хокею, який з сезону 2025/26 заповнює традиційні міжнародні паузи в листопаді, грудні та лютому. Раніше в ці періоди збірні здебільшого проводили товариські матчі або окремі невеликі турніри, тепер же IIHF створила єдину змагальну структуру, щоб зробити ці вікна більш змістовними та конкурентними.

У змаганнях беруть участь 18 національних команд, які розподілені на групи по три-чотири збірні. Серед учасників – Німеччина, Словаччина, Латвія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Польща, Франція, Словенія, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Литва, Естонія, Іспанія, Румунія та Україна. Водночас найсильніші європейські збірні, Фінляндія, Швеція, Чехія та Швейцарія, у турнірі не грають і продовжують змагатися між собою в рамках Euro Hockey Tour.

IIHF позиціонує Європейський кубок націй як змагальний формат, у якому команди зустрічаються з суперниками приблизно одного рівня. Наразі немає матчів між дуже різними за силою збірними, але в майбутньому турнір планують розвивати за принципом, схожим на Лігу націй УЄФА у футболі, з можливим підвищенням і пониженням у класі. Коли формат повністю сформується, наприкінці сезону з’явиться і загальний переможець із трофеєм. Довгострокова мета IIHF – поступово залучити до турніру всі зацікавлені європейські національні команди.

Нагадаємо, що семиразовий володар Кубка Стенлі став консультантом хокейної збірної України

Теги: Збірна України Ігор Мережко хокей

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