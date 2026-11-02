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Лідер «Едмонтона» побив асистентський рекорд Грецкі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лідер «Едмонтона» побив асистентський рекорд Грецкі
Коннор Макдевід залишив позаду самого Вейна Грецкі
фото: USA Today

«Наступний» перевершив «Великого» за промовистим показником

Форвард «Едмонтона» Коннор Макдевід встановив новий рекорд за результативними передачами на старті регулярної першості Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Канадець доклався до перемоги «Ойлерз» над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Капітан «Едмонтона» закинув шайбу та асистував оборонцю Евану Бушару. Тепер в активі Макдевіда 30 результативних передач за перші 15 матчів регулярки.

Раніше рекорд належав найкращому хокеїсту всіх часів Вейну Грецкі. «Великий» у сезоні 1984/85 витратив на 30 асистів на один поєдинок зі старту кампанії більше. Грецкі тоді теж захищав кольори «Ойлерз», а в кінці сезону «Едмонтон» завоював Кубок Стенлі.

Макдевід, якого називають черговим спадкоємцем «Великого», у нинішній кампанії до трьох десятків результативних передач додав дев'ять шайб. «Нафтовики» наразі лідирують у Східній конференції НХЛ. Рекорд команди – 11 перемог, чотири поразки.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: хокей НХЛ «Едмонтон Ойлерз» Конор Макдевід Вейн Ґрецкі

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