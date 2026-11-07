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Стовідсотковий результат: українські хокеїсти перемогли Італію і тріумфували на Кубку націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Стовідсотковий результат: українські хокеїсти перемогли Італію і тріумфували на Кубку націй
Українці здобули перемоги в усіх матчах етапу Європейського кубка націй
фото: Федерація хокею України

Синьо-жовті продемонстрували характер у матчі з Італією 

Національна збірна України з хокею провела заключний матч листопадового етапу Європейського кубка націй у польському Сосновці, під час якого здолала збірну Італії з рахунком 3:2. Про це повідомляє «Главком».

Хід поєдинку

Поєдинок вийшов напруженим і насиченим подіями. Уже в першому періоді Україну вивів уперед Андрій Денискін, який реалізував штрафний кидок, однак у другому періоді італійці повністю перехопили ініціативу. Спочатку в більшості відзначився Занатта, а згодом Луїсетті вивів господарів майданчика вперед.

Але у третьому періоді збірна України продемонструвала характер. Спочатку Олександр Пересунько зрівняв рахунок, а незабаром, уже в більшості, забив і переможну шайбу після передачі Данила Трахта. Дубль українського нападника приніс команді важливу вольову перемогу.

Хокей. Європейський кубок націй. Третій тур

Італія – Україна 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

  • Шайби: 0:1 – Денискін (штрафний кидок), 09:28. 1:1 – Занатта (Пьєтроніро – більшість), 21:11. 2:1 – Луїсетті (Пьєтроніро, Шавоне), 34:46. 2:2 – Пересунько, 46:25. 2:3 – Пересунько (Трахт – більшість), 49:21.

Завдяки цій перемозі збірна України завершила листопадовий етап Європейського кубка націй із трьома перемогами в трьох матчах. Раніше «синьо-жовті» обіграли Польщу (2:1) та Велику Британію (5:1). Команда Бобкіна набрала максимальні 9 очок і посіла перше місце в групі.

Наступні матчі турніру попередньо заплановані на грудень. Суперників і точний календар оголосять пізніше.

Що таке Європейський кубок націй

Європейський кубок націй – це новий офіційний турнір національних збірних з хокею, який з сезону 2025/26 заповнює традиційні міжнародні паузи в листопаді, грудні та лютому. Раніше в ці періоди збірні здебільшого проводили товариські матчі або окремі невеликі турніри, тепер же IIHF створила єдину змагальну структуру, щоб зробити ці вікна більш змістовними та конкурентними.

У змаганнях беруть участь 18 національних команд, які розподілені на групи по три-чотири збірні. Серед учасників – Німеччина, Словаччина, Латвія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Польща, Франція, Словенія, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Литва, Естонія, Іспанія, Румунія та Україна. Водночас найсильніші європейські збірні, Фінляндія, Швеція, Чехія та Швейцарія, у турнірі не грають і продовжують змагатися між собою в рамках Euro Hockey Tour.

IIHF позиціонує Європейський кубок націй як змагальний формат, у якому команди зустрічаються з суперниками приблизно одного рівня. Наразі немає матчів між дуже різними за силою збірними, але в майбутньому турнір планують розвивати за принципом, схожим на Лігу націй УЄФА у футболі, з можливим підвищенням і пониженням у класі. Коли формат повністю сформується, наприкінці сезону з’явиться і загальний переможець із трофеєм. Довгострокова мета IIHF – поступово залучити до турніру всі зацікавлені європейські національні команди.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Україна розгромила Велику Британію у Європейському кубку націй

Теги: Олександр Пересунько Андрій Денискін хокей

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