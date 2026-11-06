Україна розгромила Велику Британію у Європейському кубку націй

Національна збірна України з хокею провела другий матч на етапі Європейського кубка націй у польському Сосновці

Завтра, 7 листопада, збірна України зіграє проти Італії

Україна розгромила Велику Британію та здобула другу перемогу на Європейському кубку націй з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри

Національна збірна України провела другий матч на етапі Європейського кубка націй у польському Сосновці. Суперником синьо-жовтих стала Велика Британія – збірна, яка минулого сезону вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату світу.

Маючи перевагу майже за всіма показниками, синьо-жовті виграли стартовий період завдяки двом голам від оборонців. Артем Гребеник отримав класну передачу, яка створила ідеальні умови для кидка з центрального слота, а Ігор Мережко вкотре продемонстрував майстерність свого дальнього пострілу.

Другий період так само проходив під контролем команди Олександра Бобкіна, втім ця ігрова третина завершилася внічию – 1:1. За нашу команду більшість після позиційного розіграшу реалізував Даніїл Трахт.

У третьому періоді збірна України довела матч до логічного завершення, закинувши ще дві шайби. Андрію Денискіну допомогла невдала гра ключкою з боку воротаря суперників, а Олексій Ворона створив мінішедевр, закинувши шайбу з незручної руки з чужого п’ятачка.

Завтра, 7 листопада, збірна України зіграє проти Італії. Початок матчу – о 19:15.

Хокей. Європейський кубок націй. 2-й тур

Україна – Велика Британія 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Гребеник (Денискін, Євтєхов), 14:41. 2:0 – Мережко (Крівошапкін, Ратушний), 19:37. 2:1 – Нільсон (Майсінс), 27:43. 3:1 – Трахт (Ворона, Пересунько – більшість), 38:06. 4:1 – Денискін (Ковальчук), 43:40. 5:1 – Ворона (Пересунько – більшість), 51:52.

Турнірна таблиця

Україна – 6 очок (2 матчі) Італія – 3 (1) Польща – 0 (1) Велика Британія – 0 (2)

Нагадаємо, Україна перемогла Польщу в Європейському кубку націй.