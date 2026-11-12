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Сім країн відмовилися погоджувати розклад молодіжного Чемпіонату світу з хокею за участю Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сім країн відмовилися погоджувати розклад молодіжного Чемпіонату світу з хокею за участю Росії
Німеччина та ще кілька країн не підписали розклад, згідно з яким збірна Росії має замінити Норвегію

Молодіжний чемпіонат світу з хокею (U20) відбудеться з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року

Сім національних хокейних федерацій відмовилися затверджувати оновлений розклад молодіжного Чемпіонату світу 2027 року у разі участі збірної Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Zeit.

Німеччина та ще кілька країн не підписали розклад, згідно з яким збірна Росії має замінити Норвегію.

Голова правління Німецької хокейної спілки Франк Лутц також закликав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) якнайшвидше вирішити питання участі росіян.

«Ми розуміємо, що рішення не може з'явитися за одну ніч. Але для нас неможливо затягувати цей процес ще на кілька тижнів», – заявив Лутц.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею (U20) відбудеться з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року в канадській провінції Альберта. Матчі турніру приймуть дві арени в містах Едмонтон та Ред-Дір.

Як повідомлялося, Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мали стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас низка команд заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20. Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір.

Теги: хокей

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