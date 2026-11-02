Важливий спонсор Чемпіонату світу з хокею погрожує бойкотом після рішення щодо РФ

Чемпіонат світу 2027 може стати першим з початку повномасштабного вторгнення, де зіграє Росія

Чеський букмекер Tipsport готовий рішуче діяти у випадку виступу РФ на Чемпіонаті світу

Чеська букмекерська компанія Tipsport заявила, що може прибрати свою рекламу з матчів Чемпіонату світу з хокею, у яких гратиме збірна Росії. Про це повідомило видання iDNES.cz, інформує «Главком».

Така різка заява пролунала після скандального рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та зобов’язав Міжнародну федерацію хокею допустити російські збірні до низки міжнародних турнірів у сезоні 2026/27.

«Від початку російської агресії наша позиція була однозначною: ми є одним із найбільших корпоративних прихильників України, не приймаємо ставок на КХЛ чи інші російські та білоруські змагання й, безумовно, не збираємося приймати ставки на збірну Росії», – підкреслив представник компанії Вацлав Сохор. Він наголосив, що Tipsport категорично не хоче бачити власний брендинг чи рекламу під час матчів за участю Росії – ані на самих спортивних аренах, ані в телевізійних трансляціях.

Вацлав Сохор також назвав рішення CAS незрозумілим і морально неприйнятним. За його словами, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України, внаслідок якої гинуть українські спортсмени та мирні громадяни, російським атлетам знову дозволяють виступати на міжнародній арені.

Сама ж компанія Tipsport є офіційним партнером чоловічих чемпіонатів світу з хокею до 2029 року. У зв'язку з ситуацією, що склалася, букмекер звернувся до національних хокейних федерацій із закликом зайняти якомога жорсткішу позицію щодо потенційного повернення представників РФ до міжнародних змагань.

Раніше про аналогічний намір повністю відмовитися від рекламних проявів під час матчів за участю збірних Росії та Білорусі заявляв і відомий міжнародний бренд Nivea Men.

Нагадаємо, що Фінляндія закликала завадити РФ виступити на Чемпіонаті світу з хокею.