«Сокіл» поступився «Мого» та залишив Континентальний кубок

«Сокіл» минулого сезону програв усі три матчі у другому раунді Континентального кубка

«Сокіл» зазнав поразки у овертаймах

18 жовтня відбувся матч групового етапу Континентального кубку між «Мого» та «Сокілом». Про це повідомляє «Главком».

Команди грали у литовському місті Електренай.

По ходу зустрічі київська команда вела з рахунком 3:1, втім встигла розгубити свою перевагу, звести гру до овертаймів, де єдину шайбу провели хокеїсти латвійської команди.

«Мого» вдалось посісти перше місце квартету та пройти далі. «Сокіл» турнір залишає.

Турнірна таблиця групи А Континентального кубку

фото: FlashScore

Континентальний кубок. Група A

Мого – Сокіл 4:3 (в овертаймі) (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайби: 21:26 Тищенко (Мазур, Янішевський) – 0:1, 23:22 Зелубовскіс (Сотнікс) – 1:1, 34:50 Бородай (Тимченко, Захаров) – 1:2, 50:55 Бурдаков (Д.Жеребко, Кальсін) – 1:3, 55:38 Берзінс - 2:3, 57:53 Земетіс (Грінбергс) – 3:3, в овертаймі 03:45 Мейя – 4:3

Раніше київський «Сокіл» переграв «Енергію» з литовського Електреная (4:1) в першому раунді Континентального кубка 2026/27.