Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу
Абрамович зацікавився інвестиціями у турецький футбол
фото: sozcu.com

Роман Абрамович планує купити контрольний пакет акцій турецького «Галатасараю», повідомляють турецькі ЗМІ. Зазначається, що російський підсанкційний олігарх придбав маєток на Босфорі та планує переїхати до Стамбула на постійній основі.

Як пише «Главком» із посиланням на газету Sözcü, Роман Абрамович має намір стати одним із найбільших акціонерів турецького футбольного клубу «Галатасарай».

Очікується, що купівля акцій, якщо її буде завершено, стане переломним моментом для турецького футболу.

«Галатасарай» належить членам спортивної асоціації Galatasaray Spor Kulübü, футбольним клубом управляє публічна компанія Galatasaray Sportif AS. Модель власності клубу передбачає членство, а не корпоративне володіння акціями, тому активи клубу не можуть бути продані приватним особам або зовнішнім інвесторам. Таким чином, для фінансової участі Абрамовичу доведеться вдатися до непрямих форм співробітництва. 

Як писав «Главком», ще у 2023 році турецькі ЗМІ повідомляли, що російський мільярдер Роман Абрамович придбав маєток на березі протоки Босфор у Туреччині. Як писало турецьке видання Hurriyet, маєток раніше належав скандальному лідеру кримінального угрупування та сектанту Аднану Октару.

Раніше стало відомо, що мільярди Романа Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні, і «британський уряд знав про це» з першого дня. Журналісти пишуть, що британська влада нібито не доклала «фінансового тиску або політичного капіталу» для розв'язання проблеми. 

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі, коронному володінні Великої Британії. Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей, накопичених «у період хаотичного та неконтрольованого зростання капіталізму в Росії в 1990-х і 2000-х роках».

Читайте також:

Теги: Туреччина олігархи Стамбул

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу
Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу
«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання
«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua