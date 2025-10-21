Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу

Роман Абрамович планує купити контрольний пакет акцій турецького «Галатасараю», повідомляють турецькі ЗМІ. Зазначається, що російський підсанкційний олігарх придбав маєток на Босфорі та планує переїхати до Стамбула на постійній основі.

Як пише «Главком» із посиланням на газету Sözcü, Роман Абрамович має намір стати одним із найбільших акціонерів турецького футбольного клубу «Галатасарай».

Очікується, що купівля акцій, якщо її буде завершено, стане переломним моментом для турецького футболу.

«Галатасарай» належить членам спортивної асоціації Galatasaray Spor Kulübü, футбольним клубом управляє публічна компанія Galatasaray Sportif AS. Модель власності клубу передбачає членство, а не корпоративне володіння акціями, тому активи клубу не можуть бути продані приватним особам або зовнішнім інвесторам. Таким чином, для фінансової участі Абрамовичу доведеться вдатися до непрямих форм співробітництва.

Як писав «Главком», ще у 2023 році турецькі ЗМІ повідомляли, що російський мільярдер Роман Абрамович придбав маєток на березі протоки Босфор у Туреччині. Як писало турецьке видання Hurriyet, маєток раніше належав скандальному лідеру кримінального угрупування та сектанту Аднану Октару.

Раніше стало відомо, що мільярди Романа Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні, і «британський уряд знав про це» з першого дня. Журналісти пишуть, що британська влада нібито не доклала «фінансового тиску або політичного капіталу» для розв'язання проблеми.

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі, коронному володінні Великої Британії. Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей, накопичених «у період хаотичного та неконтрольованого зростання капіталізму в Росії в 1990-х і 2000-х роках».