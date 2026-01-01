Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах
Аргентина є чинним переможцем Чемпіонату світу, і подібні звинувачення створюють негативну атмосферу для підготовки до майбутньої світової першості
фото: REUTERS/Cristina Sille/File Photo

Головним чином збагатилися керівники аргентинського футболу

Напередодні ЧС-2026 аргентинський футбол опинився в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який загрожує репутації чинних чемпіонів світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Асоціація футболу Аргентини стала об’єктом розслідування щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків на суму 13 млн доларів США. Ситуація загострилася після того, як федеральна поліція провела серію рейдів у штаб-квартирі AFA та офісах понад десяти клубів. Поштовхом до розслідування став допис легендарного нападника Карлоса Тевеса в соцмередах, у якому він натякнув на підозрілі статки казначея асоціації Пабло Товіххіно.

Подальше розслідування політичної партії «Coalicion Civica» вивело правоохоронців на розкішну віллу в передмісті Буенос-Айреса – Піларі. Під час обшуку маєтку виявили вертолітний майданчик, стайні та колекцію з 54 елітних автомобілів, серед яких «Ferrari» та «Porsche». Формально нерухомість записана на підставних осіб, свідчення працівників та знайдені речі (зокрема, плакетка на честь Товіххіно та сумка з логотипом AFA) вказують на реальних власників – президента асоціації Клаудіо «Чікі» Тапію та казначея Товіххіно.

Окрім справи про віллу, Міністерство юстиції Аргентини вимагає пояснень щодо сумнівних бухгалтерських звітів на суму близько півмільярда доларів, що накопичилися з 2017 року. Керівництво AFA відкидає звинувачення, називаючи їх політичною атакою уряду президента Хав'єра Мілея, який прагне приватизувати футбольні клуби. Попри глибоку кризу всередині організації, експерти вважають малоймовірним, що скандал вплине на участь збірної у ЧС-2026, адже «недоторканність» Ліонеля Мессі та спортивні успіхи країни залишаються головним пріоритетом для суспільства.

Нагадаємо, що World Athletics виявило втрату понад мільйону євро. Світова легка атлетика виявила масштабне корпоративне розкрадання коштів на суму понад 1,5 мільйона євро, скоєне власними співробітниками та зовнішнім консультантом. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
Національну легенду – до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
16 грудня, 2025, 19:04
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 2025, 05:50
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
9 грудня, 2025, 15:15
Президент США Дональд Трамп став лауреатом першої Премії миру від ФІФА
У президента ФІФА виникли проблеми через нагородження Трампа Премією миру
10 грудня, 2025, 11:29
Дебютний сезон у новому клубі складається вдало для третього найкращого бомбардира минулого розіграшу Української Прем'єр-Ліги
Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці
12 грудня, 2025, 22:33
Віктор приніс «Жироні» вольову перемогу, ефектно забивши п’ятою
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу
13 грудня, 2025, 11:07
Раніше Зубкова було визнано одним з найкращих гравців чемпіонату Туреччини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
15 грудня, 2025, 16:33
Віталія Полякова звільнилася з посади директорки київського ліцею №109
У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
23 грудня, 2025, 22:12
У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.
14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»
30 грудня, 2025, 14:34

Новини

Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі
Дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу пропустить півроку через операцію на нозі
Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах
Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах
Усик повідомив, скільки ще боїв йому залишилось провести
Усик повідомив, скільки ще боїв йому залишилось провести
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Сьогодні, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua