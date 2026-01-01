Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах

Аргентина є чинним переможцем Чемпіонату світу, і подібні звинувачення створюють негативну атмосферу для підготовки до майбутньої світової першості

Головним чином збагатилися керівники аргентинського футболу

Напередодні ЧС-2026 аргентинський футбол опинився в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який загрожує репутації чинних чемпіонів світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Асоціація футболу Аргентини стала об’єктом розслідування щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків на суму 13 млн доларів США. Ситуація загострилася після того, як федеральна поліція провела серію рейдів у штаб-квартирі AFA та офісах понад десяти клубів. Поштовхом до розслідування став допис легендарного нападника Карлоса Тевеса в соцмередах, у якому він натякнув на підозрілі статки казначея асоціації Пабло Товіххіно.

Подальше розслідування політичної партії «Coalicion Civica» вивело правоохоронців на розкішну віллу в передмісті Буенос-Айреса – Піларі. Під час обшуку маєтку виявили вертолітний майданчик, стайні та колекцію з 54 елітних автомобілів, серед яких «Ferrari» та «Porsche». Формально нерухомість записана на підставних осіб, свідчення працівників та знайдені речі (зокрема, плакетка на честь Товіххіно та сумка з логотипом AFA) вказують на реальних власників – президента асоціації Клаудіо «Чікі» Тапію та казначея Товіххіно.

Окрім справи про віллу, Міністерство юстиції Аргентини вимагає пояснень щодо сумнівних бухгалтерських звітів на суму близько півмільярда доларів, що накопичилися з 2017 року. Керівництво AFA відкидає звинувачення, називаючи їх політичною атакою уряду президента Хав'єра Мілея, який прагне приватизувати футбольні клуби. Попри глибоку кризу всередині організації, експерти вважають малоймовірним, що скандал вплине на участь збірної у ЧС-2026, адже «недоторканність» Ліонеля Мессі та спортивні успіхи країни залишаються головним пріоритетом для суспільства.

